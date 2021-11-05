Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados diários

Veja 3 dicas para sua maquiagem durar mais

O maquiador Ricardo Silveira explica que um dos principais cuidados é com a hidratação da pele

Públicado em 

05 nov 2021 às 17:47
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Gustavo Brandão e Ricardo Silveira
Gustavo Brandão e Ricardo Silveira falam sobre os cuidados com a pele Crédito: Divulgação Ricardo Silveira
Você sabia que os cuidados diários na pele ajudam no resultado da maquiagem? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira recebe Gustavo Brandão, especialista em estética. Juntos eles vão dar dicas para a maquiagem durar mais. Confira no vídeo.

Veja Também

Vídeo: aprenda a usar o blush líquido de maneira fácil e rápida

Vídeo: veja cinco dicas de como usar demaquilante

Beleza: aprenda como evitar a acne causada por cosméticos; veja vídeo

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

Tópicos Relacionados

Beleza Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados