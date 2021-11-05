Veja 3 dicas para sua maquiagem durar mais

Você sabia que os cuidados diários na pele ajudam no resultado da maquiagem? Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira recebe Gustavo Brandão, especialista em estética. Juntos eles vão dar dicas para a maquiagem durar mais. Confira no vídeo.
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