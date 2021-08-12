Beleza: aprenda como evitar a acne causada por cosméticos; veja vídeo

A acne cosmética é muito comum e facilmente resolvida. Muita bases contém óleo na fórmula, e para quem tem pele oleosa ou tendência a ter acne não é bom. Confira as dicas de como resolver o problema no vídeo do maquiador Ricardo Silveira.
Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 02:00
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