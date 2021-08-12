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Pele cuidada

Beleza: aprenda como evitar a acne causada por cosméticos; veja vídeo

O maquiador Ricardo Silveira explica como escolher a base que não causa acne

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 ago 2021 às 02:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
O maquiador Ricardo Silveira ensina como escolher a melhor base  Crédito: Ricardo Silveira
A acne cosmética é muito comum e facilmente resolvida. Muita bases contém óleo na fórmula, e para quem tem pele oleosa ou tendência a ter acne não é bom. Confira as dicas de como resolver o problema no vídeo do maquiador Ricardo Silveira.
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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