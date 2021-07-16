Ricardo Silveira responde 5 perguntas das leitoras sobre maquiagem

Ricardo Silveira arrasa no make. E é com sua experiência de 20 anos no mercado, e mostrando tutoriais de maquiagem no dia a dia para seus seguidores, que vira e mexe ele recebe dúvidas. Hoje, ele responde algumas delas. Confira no vídeo.
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