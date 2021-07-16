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Ricardo Silveira responde 5 perguntas das leitoras sobre maquiagem

Maquiagem tem que combinar com a roupa? Como escolher o tom da base? O que vem primeiro base ou corretivo? O maquiador esclarece essas e outras perguntas

Públicado em 

16 jul 2021 às 02:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
Ricardo Silveira tira algums dúvidas de maquiagem Crédito: Ricardo Silveira
Ricardo Silveira arrasa no make. E é com sua experiência de 20 anos no mercado, e mostrando tutoriais de maquiagem no dia a dia para seus seguidores, que vira e mexe ele recebe dúvidas. Hoje, ele responde algumas delas. Confira no vídeo. 
Acompanhe o maquiador Ricardo Silveira em seu Instagram.

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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