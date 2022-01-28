Aprenda 3 truques infalíveis para te salvar na maquiagem

Você passa alguns perrengues na hora de se maquiar? Pois preste atenção. Hoje eu vou te mostra três truques de maquiagem que funcionam super bem e com certeza vão te ajudar e muito. Certeza que você vai adorar. Confira no vídeo!
Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 02:00
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