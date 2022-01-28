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Aprenda 3 truques infalíveis para te salvar na maquiagem

O maquiador Ricardo Silveira te ensina dicas certeiras. Confira

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

28 jan 2022 às 02:00
Ricardo Silveira

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira
Ricardo Silveira ensina truqes para te salvar na maquiagem Crédito: Ricardo Silveira
Você  passa alguns perrengues na hora de se maquiar? Pois preste atenção. Hoje eu vou te mostra três truques de maquiagem que funcionam super bem e com certeza vão te ajudar e muito. Certeza que você vai adorar. Confira no vídeo!

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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