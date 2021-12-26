Quer brilhar no réveillon? Vem aprender essa make para arrasar na virada

Já escolheu sua maquiagem para receber 2022? O colunista Ricardo Silveira traz uma opção incrível para você arrasar na noite de réveillon. São passos fáceis e cheios de truque para você conseguir fazer tudo e brilhar muito na virada do ano.
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