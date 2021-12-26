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Beleza para todxs

Quer brilhar no réveillon? Vem aprender essa make para arrasar na virada

Com passos fáceis e cheios de truques que podem ser usados no cotidiano, Ricardo Silveira explica como fazer uma maquiagem para receber 2022 com tudo

Públicado em 

26 dez 2021 às 04:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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