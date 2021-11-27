Aprenda a fazer uma pele iluminada para o verão

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Confira as dicas para colocar em prática a make radiante nos dias de sol

Públicado em 

27 nov 2021 às 02:00
Ricardo Silveira

Colunista

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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