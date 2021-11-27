Aprenda a fazer uma pele iluminada para o verão

O verão está chegando. E a estação tem tudo a ver com uma pele iluminada. Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira ensina truques de make e o passo a passo rápido para arrasar no próximo verão. Confira.
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