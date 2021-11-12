Maquiagem: dicas para quem tem estrabismo; veja vídeo

Maquiagem destaca os olhos. Na coluna de hoje, o maquiador Ricardo Silveira recebe a médica Hana Teodoro, que explica sobre a cirurgia de estrabismo. Veja as dicas para resolver o problema.
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