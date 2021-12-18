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Beleza para Todxs

Aprenda a fazer uma make com batom vermelho para arrasar no Natal

Confira as dicas para colocar em prática uma maquiagem deixando o olho marcado com dourado e uma boca vermelha perfeita

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 07:00

Públicado em 

18 dez 2021 às 07:00
Ricardo Silveira

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Ricardo Silveira

Ricardo Silveira

Ricardo Silveira é maquiador, educador e especialista em noivas. Ganhou reconhecimento nacional ao compartilhar seu lifestyle e dicas de maquiagem aos seus seguidores

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