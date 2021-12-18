Aprenda a fazer uma make com batom vermelho para arrasar no Natal

O Natal está próximo. Na coluna desta semana, a gente traz um tutorial para você arrasar na ceia com a família. O maquiador Ricardo Silveira ensina a fazer uma maquiagem de olho marcado com dourado e uma boca vermelha perfeita. Confira.
Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 07:00
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