VAR salva árbitros em lances de expulsão no Brasileirão

Dois lances claros para cartão vermelho não foram aplicados em campo, mas que o VAR “pegou os árbitros pela orelha”, marcaram as atuações dos árbitros Wilton Sampaio (GO) em Vitória-BA 2x1 Vasco, e de Anderson Daronco em Flamengo 1x0 Bahia.



No Barradão o jogador o rubro-negro Matheuzinho acertou uma cotovelada no rosto de Paulinho. O árbitro viu e aplicou apenas o cartão amarelo. Chamado pelo VAR, corrigiu a cor do cartão e expulsou o jogador baiano.