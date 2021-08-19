VAR nos telões dos estádios? É o que projeto de lei defende

Atualmente as conversas entre a cabine do VAR e o jiz de campo são mantidas restritas à arbitragem e comissão da mesma Crédito: CBF/Divulgação

O deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, é autor de um projeto de lei, já aprovado na comissão de esportes da Câmara Federal, que determina que os lances - imagens e áudios - da cabine do VAR sejam apresentados em tempo real nos telões dos estádios possuidores desse recurso para que o torcedor acompanhe toda a revisão da jogada em que o VAR for utilizado durante o jogo.

Segundo o parlamentar, o objetivo da lei é dar total transparência ao uso da ferramenta que, até então, não disponibiliza detalhes das conversas entre o árbitro e a cabine. A proposta foi bem recebida pelos árbitros, que não veem problemas na transparência das conversas, até porque esse é o papel da arbitragem: dar transparência, usar critérios iguais e fazer justiça ao resultado do jogo.

O problema está no fato da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) não ter sido convidada a participar das discussões do projeto de lei. Afinal, um assunto que diz respeito diretamente à categoria, deveria ouvi-la para que também pudesse contribuir no aperfeiçoamento da proposta. Não dá para falar de gestação sem ouvir as mulheres, assim como debater o VAR sem ouvir os árbitros. O projeto está seguindo a tramitação normal até chegar ao plenário para discussão e votação.

DEFINIÇÃO

Nessa semana a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF divulgou a lista de árbitros que participarão da Semana Lista Fifa 2022, que acontece entre 16 e 20 de agosto, visando a formação do quadro internacional do próximo ano. Além dos dez árbitros que compõem o quadro brasileiro da Fifa atualmente, foram chamados mais quatro árbitros, sendo eles: Paulo Riberto Alvez Junior (PR), Sávio Pereira Sampaio (DF), Ramon Abatti Abel (SC) e Caio Max Vieira (RN). Como podemos ver, mais uma vez, nenhum árbitro capixaba foi relacionado para compor a elite da arbitragem brasileira.

VAR na segundona

A partir da próxima rodada, correspondente ao segundo turno, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro passam a contar com o recurso do VAR. A CBF, que vai arcar com todos os custos operacionais, já realizou treinamentos adicionais com mais árbitros para conseguir atender a quantidade de jogos, que passam para vinte por rodada somando com os dez jogos da série A, os quais já contam com recurso desde o início da competição. A esperança dos envolvidos na disputa da Série B é de que o VAR traga mais soluções do que problemas na reta final da competição.

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