Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação e reação

Quando um árbitro não aplica e interpreta corretamente a regra em um jogo de futebol

Ao expulsar de forma polêmica o volante Patrick de Paula, do Palmeiras, o juiz Bruno Arleu interferiu diretamente o curso da partida contra o Atlético-MG

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:17

Públicado em 

16 ago 2021 às 09:17
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Futebol
A expulsão polêmica de Patrick de Paula mudou o curso da partida entre Palmeiras e Atlético-MG Crédito: Rodney Costa/Zimelpress
No esporte, como na vida, tudo tem consequências - boas ou ruins - dependendo do caminho que se escolhe percorrer. As regras e as leis são e foram criadas para beneficiar as pessoas, mas alguns insistem em descumpri-las ou tentam burlar aquilo que é correto.
O jogador que descumpre as regras recebe uma advertência ou expulsão. Para quem descumprir uma lei ou cometer um crime, há sempre como consequência uma penalidade prevista. E tão importante quanto conhecer e cumprir as regras, é saber aplicá-las com correção - essa é a nobre função do árbitro de futebol. Toda decisão dele dentro de campo deve ser muito bem avaliada e criteriosa, pois gera consequências para todo o jogo.

Veja Também

Uma polêmica desnecessária sobre uma situação que deveria ficar dentro de campo

E não é a lenda de que "pênalti mal marcado não entra" aconteceu de novo

O jogo dos "sete erros" na partida entre Vasco e São Paulo na Copa do Brasil

No duelo dos líderes do Brasileirão, entre Atlético-MG e Palmeiras, a decisão errada do árbitro carioca Bruno Arleu de expulsar o volante Patrick de Paula, do Palmeiras, após o segundo cartão amarelo é prova disso. Durante a disputa com o adversário Jair, o palmeirense escorregou e atingiu sem gravidade o adversário.
A precipitação do árbitro em aplicar a punição máxima ao jogador resultou em mais duas expulsões, a do técnico Abel Ferreira e, logo após o auxiliar dele, João Martins, que reclamaram da situação. Ou seja, situação gerada pelo árbitro, que não soube analisar corretamente a jogada, desestruturando toda a equipe paulista para o restante do jogo.
O Atlético, que não tem nada com isso, se aproveitou bem da situação e venceu a partida por dois a zero se firmando na liderança isolada do campeonato. O segundo cartão amarelo na mesma partida tem o peso de uma expulsão, portanto deve ter gravidade e motivo forte para a tomada da decisão. Não é a mesma coisa que uma advertência normal.

NA SÉRIE B

Já o árbitro mineiro Felipe Fernandes, que falou algumas verdades para os jogadores no jogo entre Vasco e Vila Nova pela série B, teve como consequência a retirada de seu nome da lista do curso para se tornar árbitro Fifa. A Comissão Nacional de Arbitragem decidiu punir o árbitro ao invés de orientá-lo melhor. Felipe falou durante o jogo que os jogadores estavam acostumados com árbitros de série B e, após uma reclamação de um jogador do Vila, falou que só dava explicação à esposa dele. Tido como arrogante, ele conquistou a indicação para o curso da Fifa pela competência técnica e a punição foi exagerada a meu ver.

VERDADES E CONSEQUÊNCIAS

Com o tradicional futebol de força, os times gaúchos Internacional e Juventude são os mais faltosos no Brasileirão.
Por isso, até a décima sétima rodada receberam o maior número de punições, sendo o Inter com mais cartões vermelhos, com seis no total. Já o volante Guilherme, do time de Caxias do Sul, é o jogador mais punido com seis cartões amarelos e dois vermelhos até agora. Por consequência, são os times que menos repetiram escalações no campeonato e com isso não conseguem entrosar as equipes para melhorarem o desempenho dentro de campo.

CORNETADA DO DIA

A bola murcha será em dose dupla. Vai para Ganso, do Fluminense, e Vanderlei, goleiro do Vasco. A bola cheia vai para Bruno Henrique, do Flamengo, que está retomando à boa forma.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caixa
PIS/Pasep: novo lote do dinheiro esquecido começa a ser pago nesta segunda (27)
Incêndio atinge escola na Serra
Corpo de Bombeiros é acionado após ventilador pegar fogo em escola na Serra
Imagem de destaque
Trabalhador rural é assassinado em Mimoso do Sul e 2 suspeitos são presos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados