Quando um árbitro não aplica e interpreta corretamente a regra em um jogo de futebol

A expulsão polêmica de Patrick de Paula mudou o curso da partida entre Palmeiras e Atlético-MG Crédito: Rodney Costa/Zimelpress

No esporte, como na vida, tudo tem consequências - boas ou ruins - dependendo do caminho que se escolhe percorrer. As regras e as leis são e foram criadas para beneficiar as pessoas, mas alguns insistem em descumpri-las ou tentam burlar aquilo que é correto.

O jogador que descumpre as regras recebe uma advertência ou expulsão. Para quem descumprir uma lei ou cometer um crime, há sempre como consequência uma penalidade prevista. E tão importante quanto conhecer e cumprir as regras, é saber aplicá-las com correção - essa é a nobre função do árbitro de futebol. Toda decisão dele dentro de campo deve ser muito bem avaliada e criteriosa, pois gera consequências para todo o jogo.

No duelo dos líderes do Brasileirão, entre Atlético-MG e Palmeiras, a decisão errada do árbitro carioca Bruno Arleu de expulsar o volante Patrick de Paula, do Palmeiras, após o segundo cartão amarelo é prova disso. Durante a disputa com o adversário Jair, o palmeirense escorregou e atingiu sem gravidade o adversário.

A precipitação do árbitro em aplicar a punição máxima ao jogador resultou em mais duas expulsões, a do técnico Abel Ferreira e, logo após o auxiliar dele, João Martins, que reclamaram da situação. Ou seja, situação gerada pelo árbitro, que não soube analisar corretamente a jogada, desestruturando toda a equipe paulista para o restante do jogo.

O Atlético, que não tem nada com isso, se aproveitou bem da situação e venceu a partida por dois a zero se firmando na liderança isolada do campeonato. O segundo cartão amarelo na mesma partida tem o peso de uma expulsão, portanto deve ter gravidade e motivo forte para a tomada da decisão. Não é a mesma coisa que uma advertência normal.

NA SÉRIE B

Já o árbitro mineiro Felipe Fernandes, que falou algumas verdades para os jogadores no jogo entre Vasco e Vila Nova pela série B, teve como consequência a retirada de seu nome da lista do curso para se tornar árbitro Fifa. A Comissão Nacional de Arbitragem decidiu punir o árbitro ao invés de orientá-lo melhor. Felipe falou durante o jogo que os jogadores estavam acostumados com árbitros de série B e, após uma reclamação de um jogador do Vila, falou que só dava explicação à esposa dele. Tido como arrogante, ele conquistou a indicação para o curso da Fifa pela competência técnica e a punição foi exagerada a meu ver.

VERDADES E CONSEQUÊNCIAS

Com o tradicional futebol de força, os times gaúchos Internacional e Juventude são os mais faltosos no Brasileirão.

Por isso, até a décima sétima rodada receberam o maior número de punições, sendo o Inter com mais cartões vermelhos, com seis no total. Já o volante Guilherme, do time de Caxias do Sul, é o jogador mais punido com seis cartões amarelos e dois vermelhos até agora. Por consequência, são os times que menos repetiram escalações no campeonato e com isso não conseguem entrosar as equipes para melhorarem o desempenho dentro de campo.

CORNETADA DO DIA