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Expulsões e polêmicas

O jogo dos "sete erros" na partida entre Vasco e São Paulo na Copa do Brasil

Com uma arbitragem muito confusa e questionada, o time carioca acabou sucumbindo para o rival paulista nas oitavas de final. Lances capitais influenciaram no resultado

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:18

Públicado em 

05 ago 2021 às 10:18
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vasco
Leandro Castan foi expulso e Vasco acabou eliminado da Copa do Brasil Crédito: Mauricio Almeida/Folhapress
Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo e deu adeus à competição na fase de oitavas de final. Mais do que a derrota, a torcida vascaína ficou na bronca pelas interferências do VAR e a arbitragem, ambas muito contestadas de uma forma geral. Abaixo listo as decisões que renderam ponderações dos torcedores. 

Quem avisa amigo é

O Vasco até marcou o primeiro gol aos 21 minutos de jogo, mas o jogador Juninho tocou com a mão na bola antes de Germán Cano chutar para o gol. O árbitro Anderson Daronco foi chamado ao VAR, que "dedurou" e o gol foi corretamente anulado.
Se já estava difícil para o Vasco com onze jogadores, aos 26   Léo Jabá chutou a bola em uma dividida com o lateral Reinaldo, do São Paulo, e deixou a perna, que atingiu a barriga do adversário. O árbitro aplicou o cartão amarelo, mas foi chamado mais uma vez pelo VAR e mudou a cor do cartão corretamente. Cartão vermelho para o atacante vascaíno.
Antes do início do segundo tempo, o árbitro alertou que havia um  dirigente do Vasco na arquibancada de São Januário torcendo aos gritos. Como está proibido torcedores no estádio, ele foi retirado pela Polícia Militar.
O jogador Benítez marcou o segundo gol do São Paulo e não comemorou, pois foi atleta do Vasco ao chegar no Brasil e depois rumou ao Tricolor. Acho bacana essa postura de um jogador que tem gratidão a um clube.
Me perguntaram se é permitido o cronômetro que estava marcando o tempo do jogo no placar eletrônico do estádio de São Januário. A resposta é sim, porém só até os quarenta e cinco minutos. A partir daí ele deve ser parado e o serviço de som do estádio e a placa do quarto árbitro anunciam o tempo de acréscimo.
Aos trinta e quatro do segundo tempo, o zagueiro Leandro Castán foi corretamente expulso ao fazer falta feia no atacante Vitor Bueno, que só tinha o goleiro do Vasco à frente. Essa nem precisou do VAR.
Aos 44 do segundo tempo, o técnico Lisca, que de doido não tem nada, foi expulso por reclamação com o árbitro. Ele já havia sido advertido no intervalo e foi corretamente expulso.
Curiosidade: Uma equipe não pode marcar um gol contra a própria meta diretamente de um tiro livre. Se isso acontecer o árbitro deverá marcar tiro de canto para o time adversário.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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