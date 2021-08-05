Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Januário

Vasco tem atletas expulsos, perde de novo e dá adeus à Copa do Brasil

O São Paulo chegou a levar uma pressão do Vasco no começo do jogo, mas não demorou a equilibrar as forças e voltou a vencer o time carioca nesta quarta-feira (4), por 2 a 1, avançando sem maiores sustos às quartas de final

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 00:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 00:02
O São Paulo chegou a levar uma pressão do Vasco no começo do jogo, mas não demorou a equilibrar as forças e voltou a vencer o time carioca nesta quarta-feira (4), por 2 a 1, avançando sem maiores sustos às quartas de final da Copa do Brasil.
Vasco
Cano passou em branco e o Vasco foi eliminado pelo São Paulo Crédito: Alexandre Brum/Agência Enquadrar/Folhapress
Depois de ganhar o confronto de ida, no Morumbi, por 2 a 0, a equipe de Crespo contou com gols de Rigoni e Benítez para triunfar novamente, desta vez em São Januário.
A formação do Rio de Janeiro, que já tinha uma tarefa complicada na tentativa de virar o confronto, atuou com um jogador a menos desde os 31 minutos da etapa inicial, quando Léo Jabá foi expulso por uma dura entrada no lateral Reinaldo.
Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco deu cartão amarelo para o atacante, mas mudou sua marcação após ser chamado pelo VAR (árbitro de vídeo) para revisar o lance.
O cartão vermelho deixou ainda mais irritado o time da casa, já frustrado com outra decisão que veio da sala de vídeo. Aos 21 minutos, um gol de Cano foi anulado porque Juninho conduziu a bola com a mão antes de servir o atacante.
Enquanto os vascaínos tentavam se reorganizar em campo, o time tricolor abriu o placar, aos 42, com uma cabeçada de Rigoni, completando um cruzamento de Orejuela. A essa altura, na soma dos marcadores, o São Paulo já tinha vantagem de 3 a 0.
Depois do intervalo, o time visitante ampliou a ótima vantagem logo aos quatro minutos, quando o meia Benítez finalizou de fora de área e contou com um desvio para superar o goleiro Vanderlei.
O Vasco conseguiu descontar, aos 25, quando Liziero rebateu contra a própria meta, mas a reação não foi além disso. Aos 35, os donos da casa tiveram mais um expulso, Leandro Castán, por falta em Vitor Bueno, que corria em direção ao gol.
Já nos acréscimos, o técnico Lisca, que havia recebido o amarelo ao final do primeiro tempo, também foi expulso, por reclamação com a arbitragem.
Na próxima sexta (6), um sorteio na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, vai definir os confrontos das quartas de final da competição, os mandos de campo e o chaveamento até a decisão.
As equipes que avançaram à próxima fase vão embolsar R$ 3,45 milhões. Já os times que chegarem às semifinais vão ganhar mais R$ 7,3 milhões. Por enquanto, além do São Paulo, Fluminense, Grêmio, Fortaleza e Athletico sobreviveram às oitavas.
Na última temporada, os são-paulinos chegaram à semifinal, fase na qual foram eliminados pelo Grêmio. Eles nunca conquistaram o título da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados