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Relembre erros graves que a arbitragem cometeu contra times capixabas

Diante do Vitória-BA, pela Copa do Brasil, o Rio Branco foi eliminado na bola. Entretanto, em várias outras competições nacionais, equipes do ES já foram prejudicadas por erros dos juízes

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 abr 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Desportiva e Goiás Campeonato Brasileiro de 1994
A Desportiva foi escandalosamente prejudicada pela arbitragem na partida contra o Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 1994 Crédito: Reprodução/TV Globo
Sempre que uma equipe capixaba vai disputar uma partida decisiva em competições nacionais, os torcedores já recordam o histórico de erros da arbitragem contra nossos times. Como gato escaldado tem medo de água fria, o Rio Branco, depois de passar pelo Sampaio Corrêa na primeira fase da milionária Copa do Brasil 2021, já entrou em campo nesta quarta-feira (07) preocupado, diante do Vitória-BA, na partida válida pela segunda fase.
Porém, dessa vez, não se pode atribuir a desclassificação e a derrota por 2 a 0 para os baianos a erros da arbitragem. O Paulista Thiago Scarascati teve uma arbitragem correta e tranquila no estádio Barradão. Claro que toda derrota é ruim, mas quando é de forma limpa e sem interferências, sabemos que faz parte do jogo.

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ERROS DE ARBITRAGEM HISTÓRICOS CONTRA TIMES CAPIXABAS

A saga de erros de árbitros contra equipes capixabas começou em 1994, quando a Desportiva fazia uma ótima campanha na série B do Campeonato Brasileiro. Os grenás haviam vencido o jogo de ida da semifinais contra o Goiás por 2 a 0, no Engenheiro Araripe. Mas no jogo de volta, no estádio Serra Dourada, em Goiás, só o árbitro paulista Edmundo Lima Filho viu um pênalti contra o time capixaba em um lance de falta fora da área, decretando a desclassificação da Desportiva na competição. 
O Rio Branco também foi muito prejudicado em uma ocasião. O árbitro paranaense Tito Rodrigues foi decisivo em jogo válido pelo Brasileirão de 1986. Com 23 mil torcedores no estádio Kleber Andrade como testemunhas, o time capixaba teve dois gols legais anulados e acabou perdendo a classificação para o Atlético-MG. 
Vitória e Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019
O Vitória foi prejudicado pela arbitragem. O juiz Diego Pombo marcou pênalti em toque de mão do jogador alvianil que estava fora da área Crédito: Reprodução/MyCujoo
Em 2019, pela Série D do Campeonato Brasileiro, na disputa do jogo de volta das oitavas de final contra o Ituano, em São Paulo, foi a vez do Vitória ser claramente prejudicado. O árbitro baiano Diego Pombo marcou um pênalti quando bola tocou na mão do zagueiro alvianil, que estava fora da área.

AUSÊNCIA DO VAR FOI SENTIDA NO JOGO ENTRE TOMBENSE E VASCO

A temporada 2021 de futebol está começando a esquentar. Campeonatos estaduais, regionais e Copa do Brasil chegando em fases decisivas, e o contestado VAR já começa a fazer falta. Na vitória do Vasco sobre o Tombense pela Copa do Brasil houve um lance clássico de interferência do equipamento, que não está sendo usado nas primeiras fases da competição nacional. O atacante do Vasco, Germán Cano, sofreu falta em cima da linha da grande área e, como a linha faz parte da área, deveria ter sido marcado o pênalti. Dos males o menor, pois na cobrança da falta, que foi marcada erradamente fora da área, o volante Andrey marcou o gol cruz-maltino.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Recorde de expulsões no Brasil: O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol no Brasil ocorreu no jogo entre Portuguesa-SP e Botafogo-RJ pelo torneio Rio-São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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