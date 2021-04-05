"O árbitro que está no VAR quer apitar o jogo", diz Márcio Rezende de Freitas

O VAR veio para ficar, é inquestionável. Houve um apelo enorme pelo uso do VAR e hoje muitos daqueles que pediram que fosse colocado em prática são os mesmos que o criticam. O VAR é uma máquina operada por humanos, então os erros sempre vão ocorrer. No primeiro momento, vimos muita demora nas decisões devido a tudo ter sido muito rápido. Os profissionais escalados para seleção e operação de imagens e os árbitros temiam muito em errar. Eu falei no início que havia uma certa "VAR dependência", uma espécie de muleta por parte dos árbitros. Alguns não se saíram bem e outros foram melhores. Arbitragem é pensar. Se não pensar, não produz. Muitas vezes o árbitro que está no VAR quer apitar o jogo. Todos já conhecem o protocolo e houve uma subversão de valores nesse sentido. Aqui no Brasil se entra muito no jogo, diferente da Europa. Na final da Taça Libertadores entre Palmeiras e Santos, por exemplo, não houve interferência do VAR. É importante respeitar mais as decisões do árbitro no campo de jogo. O problema é que no Brasil em qualquer lance corriqueiro o VAR quer entrar, e não pode ser dessa forma. Por isso essa dificuldade do árbitro brasileiro com o VAR.