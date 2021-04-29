Pênaltis para todos os gostos pelos gramados do Brasil

Hulk sofreu pênalti em jogo do Atlético-MG na Libertadores Crédito: Getty Images/Conmebol/Divulgação

A rodada do futebol desse meio de semana chamou a atenção pelos lances de pênaltis marcados e não marcados. No jogo entre Toledo e Azuriz, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, um lance bizarro resultou em pênalti a favor do Toledo. O zagueiro Salazar não percebeu que seu companheiro já havia cobrado uma falta e colocou a mão na bola dentro da área. Por não ter percebido a cobrança, o zagueiro ainda tentou argumentar com o árbitro, mas não teve jeito, pênalti marcado. Na sequência, a equipe do Azuriz empatou também de pênalti, desta vez por uma falta clara dentro da área.

A goleada do Flamengo sobre o Union La Calera, pela Libertadores, por 4 a 1 poderia ser 6 a 1 se o árbitro Venezuelano tivesse marcado dois pênaltis a favor do Rubro-Negro. No primeiro tempo, em um toque de mão deliberado do defensor adversário dentro da área, e outro em um empurrão sofrido por Gabigol quando tentava cabecear a bola na área do time chileno.

A vitória por 2 a 1 do Atlético-MG sobre o América de Cali também teve gol de pênalti. Hulk foi derrubado pelo goleiro colombiano dentro da área e ele mesmo marcou o gol na cobrança.

CAPIXABÃO

Pelo Capixabão, também teve pênalti para todo gosto na rodada. Na quebra da invencibilidade do Rio Branco de Venda Nova, que perdeu de virada para o São Mateus por 3 a 2, o gol de empate do Pit Bull foi de pênalti, que Bombom bateu e converteu. Na sequência, o time do Norte do Estado virou o jogo.

Na vitória da Desportiva por 2 a 1 sobre o Pinheiros, no Engenheiro Araripe, o primeiro gol grená saiu dos pés de Gustavo em cobrança de penalidade firme no meio do gol. No estádio Robertão, no empate 3 a 3 entre Serra e Vilavelhense, Rhamon Mexicano fez o terceiro gol do time canela verde cobrando pênalti no final da partida.

Tá achando que são muitos pênaltis? No triunfo do Estrela do Norte sobre o Vitória, no Salvador Costa, por 2 a 1, todos os três gols do jogo saíram da marca da cal. O Vitória abriu o placar com Rael. No segundo tempo o Estrela empatou e virou em duas boas cobranças de William Saroa.

SUBSTITUIÇÃO NA ARBITRAGEM

Nos jogos das duas equipes cariocas na Libertadores houve substituição na arbitragem devido à Covid-19. O árbitro paraguaio Eber Aquino, que estava escalado para apitar Flamengo x Union La Calera, nesta terça-feira (27) testou positivo e foi substituído pelo Venezuelano José Argote.

A mesma situação já havia acontecido em jogo do Fluminense. Na quinta-feira (22), estreia do Tricolor na competição continental diante do River Plate, foram duas substituições. O assistente 1, Chistian Shiemann, do Chile, e o quarto árbitro, Eduardo Gamboa, testaram positivo e foram retirados da partida. Entraram Richard Trinidad e Andrés Matonte, respectivamente, ambos do Uruguai.

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