Libertadores mostra que a arbitragem sul-americana não é das melhores

Jogo entre Santos e Boca Juniors foi pegado e arbitragem se complicou Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A arbitragem sul-americana, que já foi até pouco tempo referência mundial, vem atravessando uma fase muito abaixo da expectativa para uma escola que já foi finalista de Mundial. Entre alguns nomes que brilharam, estão os brasileiros Romualdo Arpi Filho, Arnaldo César Coelho, além de Oscar Ruiz, Carlos Amarilla, Ubaldo Aquino, Jorge Larrionda e Nestor Pitana, que apitou a final da última Copa do Mundo, em 2018. Mas atualmente as rodadas da Taça Libertadores 2021 mostram uma arbitragem confusa e cheia de problemas para conduzir os jogos.

Nessa última rodada, no jogo entre Santos e Boca Juniors, o árbitro uruguaio Christian Ferreyra expulsou os treinadores das duas equipes após uma confusão que ele mesmo gerou em uma atuação com graves erros.

O árbitro deu cartão amarelo para Lucas Braga em uma falta cometida por Kaio Jorge, o que resultou na reclamação de Fernando Diniz e dos jogadores do Santos. Depois, o técnico do Boca, Miguel Ángel, entrou em um bate-boca com os santistas e também acabou recebendo o vermelho.

O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle em um jogo que o árbitro Venezuelano Jesus Valenzuela teve um desempenho muito fraco, ainda que tenha acertado na marcação do pênalti a favor do Verdão, que decretou a vitória por 1 a 0.

Outro desempenho muito abaixo das expectativas para jogos internacionais foi do árbitro colombiano Andrés Ribas no empate em 2 a 2 na partida entre Flamengo e Union La Calera, que aconteceu no Chile.

WILMAR ROLDAN SALVOU A RODADA

Quem salvou a rodada com uma excelente arbitragem foi o veterano árbitro colombiano Wilmar Roldan, que marcou dois pênaltis, sendo um para cada lado, na derrota que o Internacional sofreu para o Deportivo Táchira por 2 a 1, na Venezuela. Muito pouco para uma competição de alto nível.

Já preocupada com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou esta semana um Workshop da Arbitragem de forma remota, que reuniu as maiores autoridades mundiais e sul-americanas para passar uma mensagem clara, direta e unificada a todos os integrantes do quadro de árbitros.

A expectativa fica para às semifinais e final da Libertadores que, como todos sabem, teremos jogos acirrados e catimbados. E, da forma como estamos vendo o nível das arbitragens, se não melhorar muito, certamente teremos muitos problemas.

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