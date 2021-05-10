Atletas de Bahia e Ceará protagonizaram episódio lamentável na Copa do Nordeste

Jogadores de Bahia e Ceará brigaram após a final da Copa do Nordeste Crédito: Kely Pereira/AGIF

Após um jogo muito bom, em que o Bahia conquistou o tetracampeonato da Copa do Nordeste vencendo por 4 a 2 nas penalidades a equipe do Ceará, após vencer por 2 a 1) no tempo normal, jogadores das duas equipes se estranharam e houve uma briga generalizada na Arena Castelão.

Vários jogadores entraram em conflitos e trocaram socos, chutes e pontapés, necessitando de intervenção de outros atletas e da comissão técnica.

Em súmula, o árbitro da partida, Denis da Silva Ribeiro Serafim, que teve uma excelente arbitragem, registrou a expulsão de cinco atletas: Jael, Gabriel Dias e Mendoza, do Ceará, e Daniel e Juninho, do Bahia. Lamentável que ainda existam jogadores que não sabem perder e apelam para agressão física.

CAPIXABÃO

No Campeonato Capixaba, o Vitória reclamou muito, e sem razão, da arbitragem na derrota que sofreu para o Estrela do Norte, no dia 28 de abril. O curioso é que na rodada dessa semana, diante do Vilavelhense, quando ocorreu um pênalti claro sofrido pelo atacante Rael a seu favor e não marcado pelo árbitro Fabiano Alves, havendo motivos para reclamar, não teve reclamação. Talvez porque venceu a partida. Vai entender.

ESPORTE ESCOLAR

A convite da Federação Capixaba do Desporto Escolar (Fecade), realizei uma palestra para os árbitros, professores e atletas junto com os árbitros capixabas Dyorgenes Padovani e Arthur Gomes Rabelo. O tema: "Como alcançar sucesso na arbitragem" serviu para estimular novos juízes a vencerem na carreira, por meio do conhecimento profundo das regras do jogo e muita dedicação nessa árdua missão.

CURIOSIDADE DO DIA

Gol: Um gol será conquistado quando a bola ultrapassar completamente a linha de gol sem que a equipe atacante tenha cometido nenhuma infração. Se a infração for cometida pela equipe defensora antes da bola entrar no gol, será aplicada a lei da vantagem.

COLUNA DEDICADA ÀS MÃES

Wallace Valente com a mãe Dona Telma Crédito: Wallace Valente/Acervo Pessoal