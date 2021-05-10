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Atletas de Bahia e Ceará protagonizaram episódio lamentável na Copa do Nordeste

Lamentável que ainda existam jogadores que não sabem perder e apelam para agressão física

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mai 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Bahia e Ceará
Jogadores de Bahia e Ceará brigaram após a final da Copa do Nordeste Crédito: Kely Pereira/AGIF
Após um jogo muito bom, em que o Bahia conquistou o tetracampeonato da Copa do Nordeste vencendo por 4 a 2 nas penalidades a equipe do Ceará, após vencer por 2 a 1) no tempo normal, jogadores das duas equipes se estranharam e houve uma briga generalizada na Arena Castelão.
Vários jogadores entraram em conflitos e trocaram socos, chutes e pontapés, necessitando de intervenção de outros atletas e da comissão técnica.
Em súmula, o árbitro da partida, Denis da Silva Ribeiro Serafim, que teve uma excelente arbitragem, registrou a expulsão de cinco atletas: Jael, Gabriel Dias e Mendoza, do Ceará, e Daniel e Juninho, do Bahia. Lamentável que ainda existam jogadores que não sabem perder e apelam para agressão física.

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CAPIXABÃO

No Campeonato Capixaba, o Vitória reclamou muito, e sem razão, da arbitragem na derrota que sofreu para o Estrela do Norte, no dia 28 de abril. O curioso é que na rodada dessa semana, diante do Vilavelhense, quando ocorreu um pênalti claro sofrido pelo atacante Rael a seu favor e não marcado pelo árbitro Fabiano Alves, havendo motivos para reclamar, não teve reclamação. Talvez porque venceu a partida. Vai entender.

ESPORTE ESCOLAR

A convite da Federação Capixaba do Desporto Escolar (Fecade), realizei uma palestra para os árbitros, professores e atletas junto com os árbitros capixabas Dyorgenes Padovani e Arthur Gomes Rabelo. O tema: "Como alcançar sucesso na arbitragem" serviu para estimular novos juízes a vencerem na carreira, por meio do conhecimento profundo das regras do jogo e muita dedicação nessa árdua missão. 

CURIOSIDADE DO DIA

  • Gol: Um gol será conquistado quando a bola ultrapassar completamente a linha de gol sem que a equipe atacante tenha cometido nenhuma infração. Se a infração for cometida pela equipe defensora antes da bola entrar no gol, será aplicada a lei da vantagem.

COLUNA DEDICADA ÀS MÃES

Wallace Valente com a mãe
Wallace Valente com a mãe Dona Telma Crédito: Wallace Valente/Acervo Pessoal
A coluna de hoje é dedicada a todas as mães de árbitros de futebol do mundo. Elas sofrem pelo trabalho difícil dos filhos e ainda pagam o preço dos xingamentos injustos que recebem. De forma especial, à minha mãe, Dona Telma, que, além de mim, teve meu pai como árbitro também.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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