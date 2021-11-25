Libertadores: árbitro da final é linha dura e não vai aliviar para ninguém

Néstor Pitana é o arbitro da final da Libertadores 2021 Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores

Vem aí a grande e esperada final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Que os jogos geralmente são mais "pegados" e nervosos pela própria tradição da maior competição sul-americana de clubes, todos sabemos. Já vimos muitos jogadores brasileiros entrarem na "catimba" dos hermanos e acabarem expulsos de campo. Mas em uma final brasileira acreditamos que o roteiro será outro.

Flamengo e Palmeiras têm retrospectos bem diferentes na competição. O Verdão lidera em número de finais: foram seis, com duas conquistas de títulos, enquanto o Rubro-Negro, que participou de duas finais, venceu as duas: tem um aproveitamento mais efetivo, apesar de ter chegado menos à decisão.

Mas a nossa análise é sobre o que pode mesmo fazer a diferença em um jogo decisivo, que é o número de cartões amarelos e vermelhos que um dos times pode receber nessa final. Ficar com um jogador a menos em campo em um jogo equilibrado faz muita falta e desarticula qualquer esquema de jogo. Nesse aspecto, o Flamengo deve ficar atento, pois já teve treze jogadores expulsos de campo em jogos de Libertadores no século XXI, contra apenas seis do Palmeiras, talvez porque o time paulista esteja mais acostumado com a "catimba" sul-americana.

Outro fator importante a ser considerado nessa final inédita é que o árbitro será argentino. Néstor Pitana, que já apitou final de Copa do Mundo, é linha dura e não vai aliviar para jogador indisciplinado. Vamos torcer para um grande jogo e que Gabigol e Diego Ribas, pelo lado do Flamengo, e Felipe Melo e o técnico Abel Ferreira, pelo Palmeiras, controlem os nervos e as reclamações para não comprometerem as suas equipes.

BRASILEIRÃO

Nos jogos que envolveram os dois times com chance de título do Campeonato Brasileiro, a arbitragem esteve muito bem. Anderson Daronco (RS), apitou muito bem Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG, e com a ajuda do VAR marcou corretamente um pênalti a favor do Verdão no segundo tempo. No empate em 2 a 2 entre Grêmio e Flamengo, o árbitro Bráulio da Silva Machado (SC) foi correto ao expulsar o jogador Jonatha, do Grêmio, aos 14 minutos do segundo tempo, aplicando o segundo cartão amarelo por falta sobre Vitinho do Flamengo.

REFORMULAÇÃO NA ARBITRAGEM BRASILEIRA

A reformulação prometida pela direção da CBF na arbitragem brasileira começa a se definir de forma muito positiva. Nesta quarta feira (24), o presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, Salmo Valentim, foi recebido pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues em uma conversa muito proveitosa sobre os rumos da arbitragem nacional daqui para frente.