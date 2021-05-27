Início do Brasileirão oferece oportunidades a árbitros menos badalados

Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021 Crédito: Pixabay

A bola vai rolar pelo Brasileirão 2021 no próximo final de semana e a escala dos árbitros já está pronta, e com boas novidades. Árbitros das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que andavam esquecidos, começam em alta nas séries A e B.

O alagoano Denis Serafim está designado para comandar o confronto entre Cuiabá e Juventude, no próximo sábado (29). André Rocha, do Tocantins, atuará pela Série B, na partida entre Confiança e Cruzeiro. Djonaltan Costa, do Pará, fará sua estreia também na Série B, no jogo entre Brasil de Pelotas e Londrina. Outra boa surpresa é o mineiro Felipe Lima, que foi escalado para comandar o confronto entre Corinthians e Atlético-GO.

Os capixabas Arthur Rabelo e Dyorgines Padovani estão escalados na Série C e na Copa do Brasil, respectivamente. A expectativa é que as oportunidades continuem aparecendo para todos e que os árbitros aproveitem para que isso não se dê somente nas primeiras rodadas.

Outras escalas





São Paulo x Fluminense: Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Árbitro: Rodolpho Toski (PR) Flamengo x Palmeiras: Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Árbitro: Anderson Daronco (RS) Vasco x Operário-PR: Thiago Scarascati (SP)



Thiago Scarascati (SP) Vila Nova x Botafogo: Paulo Zanovelli (MG)



INTERCÂMBIO UEFA X CONMEBOL

A Conmebol e a Uefa firmaram um importante intercâmbio de troca de árbitros nas suas principais competições. Para começar, o juiz espanhol Jesús Gil Manzano e os assistentes Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado formam o primeiro trio a fazer parte de um elenco de 14 árbitros principais e 22 assistentes que estarão na Copa América, organizada conjuntamente por Argentina e Colômbia, e que será disputada entre 13 de junho e 10 de julho.

Em contrapartida, o árbitro argentino Fernando Rapallini e os assistentes Juan Pablo Bellatti e Diego Bonfa farão parte da equipe de arbitragem que vai atuar na Eurocopa, que acontece de 11 de junho a 11 de julho.

Essa troca de árbitros tem objetivo de enriquecer as duas competições e melhorar a experiência dos profissionai, além de visar uma uniformidade de procedimentos para a Copa do Mundo 2022 no Catar.

LIBERTADORES

A última rodada da fase de grupos da Libertadores teve boas arbitragens, com destaque para o uruguaio Esteban Ostojich que apitou a vitória do Fluminense sobre o River Plate na Argentina por 3 a 1.

CURIOSIDADE DO DIA