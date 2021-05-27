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Futebol

Início do Brasileirão oferece oportunidades a árbitros menos badalados

Árbitros das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que andavam esquecidos, começam em alta nas séries A e B

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 mai 2021 às 02:00
Wallace Valente

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Wallace Valente

Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021
Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021 Crédito: Pixabay
A bola vai rolar pelo Brasileirão 2021 no próximo final de semana e a escala dos árbitros já está pronta, e com boas novidades. Árbitros das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que andavam esquecidos, começam em alta nas séries A e B.
O alagoano Denis Serafim está designado para comandar o confronto entre Cuiabá e Juventude, no próximo sábado (29). André Rocha, do Tocantins, atuará pela Série B, na partida entre Confiança e Cruzeiro. Djonaltan Costa, do Pará, fará sua estreia também na Série B, no jogo entre Brasil de Pelotas e Londrina. Outra boa surpresa é o mineiro Felipe Lima, que foi escalado para comandar o confronto entre Corinthians e Atlético-GO.

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Os capixabas Arthur Rabelo e Dyorgines Padovani estão escalados na Série C e na Copa do Brasil, respectivamente. A expectativa é que as oportunidades continuem aparecendo para todos e que os árbitros aproveitem para que isso não se dê somente nas primeiras rodadas.
  • Outras escalas 

  • São Paulo x Fluminense:  Árbitro: Rodolpho Toski (PR) 
  • Flamengo x Palmeiras:  Árbitro: Anderson Daronco (RS) 
  • Vasco x Operário-PR:  Thiago Scarascati (SP) 
  • Vila Nova x Botafogo:  Paulo Zanovelli (MG)

INTERCÂMBIO UEFA X CONMEBOL

A Conmebol e a Uefa firmaram um importante intercâmbio de troca de árbitros nas suas principais competições. Para começar, o juiz espanhol Jesús Gil Manzano e os assistentes Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado formam o primeiro trio a fazer parte de um elenco de 14 árbitros principais e 22 assistentes que estarão na Copa América, organizada conjuntamente por Argentina e Colômbia, e que será disputada entre 13 de junho e 10 de julho.
Em contrapartida, o árbitro argentino Fernando Rapallini e os assistentes Juan Pablo Bellatti e Diego Bonfa farão parte da equipe de arbitragem que vai atuar na Eurocopa, que acontece de 11 de junho a 11 de julho.
Essa troca de árbitros tem objetivo de enriquecer as duas competições e melhorar a experiência dos profissionai, além de visar uma uniformidade de procedimentos para a Copa do Mundo 2022 no Catar.

LIBERTADORES

A última rodada da fase de grupos da Libertadores teve boas arbitragens, com destaque para o uruguaio Esteban Ostojich que apitou a vitória do Fluminense sobre o River Plate na Argentina por 3 a 1.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Bola ou campo?:Antes de começar a partida, a equipe que vence o sorteio efetuado por meio de uma moeda escolhe o meio-campo para onde quer atacar ou se executa o tiro de saída do primeiro período. A outra equipe, em consequência, dará o tiro inicial (saída), ou elegerá a metade do campo para onde quer atacar no primeiro tempo.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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