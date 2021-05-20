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Arbitragem

Clubes brasileiros não podem reclamar dos juízes na rodada da Libertadores

Destaque para o árbitro Venezuelano Alexis Herrera, que expulsou corretamente o jogador rubro-negro Willian Arão

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mai 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Willian Arão expulso
Willian Arão foi expulso após chutar o rosto de um jogador da LDU Crédito: Alexandre Cassiano/Agência O Globo
A rodada da Copa Libertadores foi de derrota para a maioria dos times brasileiros, mas de arbitragens tranquilas, bem diferente da rodada anterior quando os árbitros deixaram muito a desejar.
Nas derrotas de Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Santos, nenhum deles pode atribuir nada aos árbitros, mas a escalações de times alternativos, pois três deles têm jogos importantes pelas finais dos seus campeonatos estaduais no final de semana.
Destaque para o árbitro Venezuelano Alexis Herrera, que expulsou corretamente o jogador rubro-negro Willian Arão aos 14 minutos do primeiro tempo e teve ótima atuação no empate em 2 a 2 entre Flamengo e LDU, no Maracanã.

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FIM DO INTERCÂMBIO DE ÁRBITROS NO BRASIL TEM DATA DEFINIDA

Após manifestação da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF), A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se posicionou e decidiu que a partir de 2022 nenhuma federação terá arbitragens de outros estados em seus campeonatos estaduais. A medida visa o fortalecimento e um maior investimento das federações nas arbitragens locais.
Essa prática é antiga e sempre gerou muita divergência, posto que nem sempre importar árbitros de outros estados foi a solução dos problemas. Nem mesmo os árbitros internacionais estarão liberados da medida, que é um avanço para a evolução da arbitragem brasileira.

ARBITRAGEM PAULISTA

A arbitragem paulista está em crise sob o comando da ex-assistente Fifa Ana Paula de Oliveira. Vários árbitros estão insatisfeitos com sua forma de comandar e, de fato, a federação que sempre foi referência na revelação de novos árbitros, este ano não conseguiu apresentar nada de novo.
Aliás, a presidente da comissão não pode alegar falta de estrutura de trabalho para os baixos resultados, pois até a série A2, que corresponde à segunda divisão, tem o recurso do VAR disponível nas partidas decisivas. Para termos uma ideia, na Taça Libertadores o VAR só será utilizado a partir das oitavas de final devido ao seu alto custo.

FINAIS DO CAPIXABÃO

Já foram escalados os árbitros para as duas partidas decisivas entre Real Noroeste x Rio Branco-VN, pelo Campeonato Capixaba 2021. Davi Lacerda apita o primeiro jogo nesta quinta-feira (20_, em Águia Branca, e Dyorgenes Padovani o jogo final, domingo (23), em Venda Nova.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Medidas: Referente ao tamanho do campo de futebol, o comprimento das linhas laterais deve ser superior ao das linhas de meta.

  • Largura: Máximo de 120m e mínimo de 90m 
  • Comprimento: Máximo de 90m e mínimo de 45m 

  • Dimensões para jogos internacionais 

  • Largura: Máximo de 110m e mínimo de 100m
  • Comprimento: Máximo de 75m e mínimo de 64m

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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