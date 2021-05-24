Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do Lance

Arbitragem foi eficiente nas finais dos estaduais pelo Brasil

No fim de semana que foi marcado por decisões no território nacional, árbitros se destacaram positivamente

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 02:10

Públicado em 

24 mai 2021 às 02:10
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Willian Arão cabeceou a bola em sua própria mão
Willian Arão cabeceou a bola em sua própria mão dentro da área e o juiz, corretamente, deixou o jogo seguir Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O final de semana foi de várias decisões de campeonatos estaduais. A maioria deles sem polêmicas e com boas arbitragens. A decisão do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, teve uma arbitragem sem problemas para o árbitro Fifa Bruno Arleu. Marcou dois pênaltis, um para cada lado, e conduziu bem a decisão, que teve o Flamengo como campeão.
A final de Alagoas, entre CRB x CSA, também foi muito bem arbitrada por Denis Serafim.
O Capixabão, que terminou com o Real Noroeste campeão nos pênaltis após o empate de um a um nos 90 minutos, teve arbitragem tranquila de Dyorgines Padovani.

Veja Também

Clubes brasileiros não podem reclamar dos juízes na rodada da Libertadores

Arbitragem: erros no Fla-Flu e acerto em lance polêmico no Capixabão

O clássico gaúcho, o tradicional Gre-Nal, teve ótimo trabalho de Leandro Vuaden, que foi escolhido como o melhor árbitro do Brasileirão 2021. O jogo terminou com o Grêmio campeão.
Já o título do Atlético-MG sobre o América teve reclamação de um pênalti não marcado a favor do Coelho aos 49 minutos do segundo tempo, mas o árbitro Felipe Fernades acertou ao não marcar a penalidade.
A decisão paulista entre São Paulo e Palmeiras terminou com o Tricolor campeão com boa arbitragem de Rafael Claus, que está disputando vaga para ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo do Catar 2022.

POLÊMICA EM PERNAMBUCO

A maior polêmica das finais foi no Campeonato Pernambucano, no jogo entre Náutico e Sport. Aliás, foi o único que importou árbitro de outro estado, levando o catarinense Rodolfo Toski, que saiu de campo escoltado pela polícia para conter as reclamações dos jogadores e dirigentes do Sport. O Náutico venceu a disputa de pênaltis e foi o campeão.

BRASILEIRÃO VEM AÍ

No próximo sábado (29), começa o Brasileirão 2021. Certamente teremos muitos lances polêmicos para discutir e esclarecer por aqui, sempre em cima do lance!

LIBERTADORES

Edna Alves
Edina Alves vai apitar jogo da Libertadores na próxima quinta-feira (27) Crédito: Thiago Ribeiro/AGiF
A Copa Libertadores terá partida histórica para a arbitragem com a primeira equipe totalmente feminina apitando um jogo da competição. Duas brasileiras estão no grupo: Edina Alves será árbitra principal de Defensa y Justicia x Independiente del Valle e terá Neuza Back como auxiliar. A partida será na quinta-feira (27), no Equador.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Tiro livre indireto: Se durante uma cobrança de um tiro livre indireto a bola entrar diretamente no gol da equipe adversária, o árbitro deverá marcar tiro de meta a favor da equipe defensora. Se a bola entrar diretamente no gol do próprio cobrador, será marcado tiro de canto a favor da equipe adversária.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados