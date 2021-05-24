Arbitragem foi eficiente nas finais dos estaduais pelo Brasil

Willian Arão cabeceou a bola em sua própria mão dentro da área e o juiz, corretamente, deixou o jogo seguir Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O final de semana foi de várias decisões de campeonatos estaduais. A maioria deles sem polêmicas e com boas arbitragens. A decisão do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, teve uma arbitragem sem problemas para o árbitro Fifa Bruno Arleu. Marcou dois pênaltis, um para cada lado, e conduziu bem a decisão, que teve o Flamengo como campeão.

A final de Alagoas, entre CRB x CSA, também foi muito bem arbitrada por Denis Serafim.

O Capixabão, que terminou com o Real Noroeste campeão nos pênaltis após o empate de um a um nos 90 minutos, teve arbitragem tranquila de Dyorgines Padovani.

O clássico gaúcho, o tradicional Gre-Nal, teve ótimo trabalho de Leandro Vuaden, que foi escolhido como o melhor árbitro do Brasileirão 2021. O jogo terminou com o Grêmio campeão.

Já o título do Atlético-MG sobre o América teve reclamação de um pênalti não marcado a favor do Coelho aos 49 minutos do segundo tempo, mas o árbitro Felipe Fernades acertou ao não marcar a penalidade.

A decisão paulista entre São Paulo e Palmeiras terminou com o Tricolor campeão com boa arbitragem de Rafael Claus, que está disputando vaga para ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo do Catar 2022.

POLÊMICA EM PERNAMBUCO

A maior polêmica das finais foi no Campeonato Pernambucano, no jogo entre Náutico e Sport. Aliás, foi o único que importou árbitro de outro estado, levando o catarinense Rodolfo Toski, que saiu de campo escoltado pela polícia para conter as reclamações dos jogadores e dirigentes do Sport. O Náutico venceu a disputa de pênaltis e foi o campeão.

BRASILEIRÃO VEM AÍ

No próximo sábado (29), começa o Brasileirão 2021. Certamente teremos muitos lances polêmicos para discutir e esclarecer por aqui, sempre em cima do lance!

LIBERTADORES

Edina Alves vai apitar jogo da Libertadores na próxima quinta-feira (27) Crédito: Thiago Ribeiro/AGiF

A Copa Libertadores terá partida histórica para a arbitragem com a primeira equipe totalmente feminina apitando um jogo da competição. Duas brasileiras estão no grupo: Edina Alves será árbitra principal de Defensa y Justicia x Independiente del Valle e terá Neuza Back como auxiliar. A partida será na quinta-feira (27), no Equador.

CURIOSIDADE DO DIA