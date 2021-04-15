Comportamento inadequado de técnicos à beira do campo virou rotina

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi expulso ainda no primeiro tempo da final da Supercopa do Brasil diante do Flamengo Crédito: Cesar Grecco/Palmeiras

Desde que a regra mudou em 2019 e passou a ser permitida a aplicação de cartão amarelo e vermelho aos oficiais de equipes, ou seja, aos treinadores e membros das comissões técnicas que estejam no banco de reservas, tem ficado mais evidente o comportamento inadequado de muitos deles. Reclamações, xingamentos e protestos descabidos em lances corriqueiros nas partidas terminam em expulsões e prejuízos para as próprias equipes.

Na última semana, na decisão da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, o técnico palmeirense, Abel Ferreira, foi expulso ainda no primeiro tempo, após receber advertência verbal e cartão amarelo. Mas a lista dos indisciplinados é grande. Além do português, Mano Menezes, Rogério Ceni, Sampaoli e Fernando Diniz são os que mais protagonizam chiliques à beira dos gramados, o que infelizmente está se tornando uma triste rotina, sem falar no treinador Lisca, que se faz de doido.

As equipes precisam entender urgentemente a necessidade de mudança de comportamento dos técnicos e dos jogadores, pois os prejuízos são maiores do que se imagina. Um cartão amarelo aplicado pode gerar impacto tático em uma equipe que muitas vezes tem que substituir o jogador, já que o adversário passa a forçar o jogo em cima do atleta "amarelado", podendo causar sua expulsão – e tudo parte de um comandante equilibrado dando exemplo aos seus atletas.

A regra do jogo é clara em não aceitar reclamações, contestações acintosas, além de pontuar que estas devem ser punidas pela arbitragem. A comunicação com a equipe de arbitragem deve ser de forma respeitosa sempre, mesmo que se discorde de suas decisões.

Por outro lado, é importante observar que quando as reclamações são demasiadas, e ainda mais por parte de ambas as equipes, o que está se passando na partida com a arbitragem para que as decisões não sejam bem aceitas. Ser árbitro não é tarefa fácil, mas o bom andamento do jogo é tarefa de todos que fazem parte do espetáculo.

COPA DO BRASIL

Em um lance de cartão vermelho aplicado pelo árbitro paraense Dewson Freitas no jogo entre Cianorte e Santa Cruz, o lateral direito da equipe pernambucana Augusto Potiguar foi expulso por tentar dar um soco no rosto do adversário. Isso mesmo, tentar. A regra classifica essa tentativa como conduta violenta. No caso, o que está sendo punido é a conduta do jogador e não a falta propriamente dita.

NOTA NEGATIVA

Gol legal não foi visto pela equipe de arbitragem da partida entre América-MG e Ferroviário-CE Crédito: Reprodução/TV Glogo

Foi para a arbitragem paulista no jogo entre América-MG e Ferroviário-CE apitado pelo árbitro Vinicius Gonçalves Dias. Na disputa de pênaltis, o assistente Miguel Cataneo Ribeiro, que tem a função observar se a bola entra ou não, e estava a cinco metros da trave e da linha do gol, não viu a bola quicar dentro do gol e acabou prejudicando o time cearense, já que o América venceu nas cobranças da marca do pênalti e passou de fase, eliminando o Ferroviário.

NOTA POSITIVA

A arbitragem do trio capixaba Dyorgenes Padovani, Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti no jogo entre ABC-RN e Botafogo.

CURIOSIDADE DO DIA