Árbitro erra e beneficia a Seleção Brasileira contra a Colômbia

O Brasil venceu a Colômbia, de virada por 2 x 1 e manteve-se invicto na Copa América Crédito: Paulo Souza

Na vitória de 2x1 da Seleção Brasileira contra a Colômbia , pela Copa América, o árbitro argentino Nestor Pitana errou ao validar o gol de empate do Brasil quando a bola tocou nele e a defesa colombiana parou aguardando a paralisação do jogo. Pela regra, apesar da bola, que estava de posse da Seleção Brasileira, permanecer com o time brasileiro, após tocar no árbitro, fez a defesa da Colômbia parar, mudando sua configuração tática e isso acabou beneficiando o ataque canarinho.

Se na coluna anterior falamos de educação, cultura e respeito , hoje a lição é de democracia. A ela se deve a evidente evolução do nível técnico da arbitragem na série A nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro em relação ao ano passado. Se antes víamos muita polêmica e confusão, hoje temos arbitragens mais seguras e, até então, com pouquíssimas polêmicas.

Isso se deve muito à democratização das escalas com maior aproveitamento de árbitros das regiões Norte e Nordeste do país, o que não acontecia até o ano passado quando as escalas tinham predominância absoluta de árbitros do eixo Sul/Sudeste, muitos deles apadrinhados e sem condições técnicas adequadas. Democratizar sempre foi a melhor saída e o presidente da Comissão Nacional, Leonardo Gaciba, acertou a mão quando resolveu dar oportunidades a todos de forma igualitária.

Destaque para árbitros de Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí - antes renegados, agora estão colhendo os resultados e contribuindo para a evolução da arbitragem nacional.

EUROCOPA

Na partida decisiva da Eurocopa entre Portugal e França, houve três pênaltis muito bem marcados pelo ótimo árbitro espanhol Antônio Mateu Lahoz. Um deles, a favor de Portugal, foi daqueles que não se vê um árbitro marcando facilmente. O goleiro Francês LIoris saiu para soquear a bola, errou e acabou atingindo a cabeça do adversário Danilo. Com o rigor cobrado em jogadas que atingem a cabeça, o árbitro não hesitou em marcar a penalidade e aplicar cartão amarelo no goleiro.

Em tempos de Copa América e Eurocopa, as comparações são inevitáveis. Enquanto os gramados brasileiros têm sido motivo de muita reclamação, os da Eurocopa beiram a perfeição. Esse fator é determinante para o trabalho da arbitragem, pois tem influência direta na qualidade técnica do jogo, números de faltas e contusões dos jogadores. Nesses três quesitos, a Copa América ganha no número de faltas e número de contusões, enquanto na qualidade técnica os Europeus estão dando de goleada.

CURIOSIDADE