Brasil vira sobre a Colômbia no último minuto e vence pela Copa América

Firmino veio do banco e empatou a partida; no fim o Brasil virou com gol de Casemiro Crédito: Paulo Souza

Em jogo de ataque contra defesa e com virada e emoção até os últimos segundos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 pela quarta rodada da Copa América , em partida disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23). Roberto Firmino e Casemiro marcaram os gols brasileiros, enquanto Luis Díaz, em um golaço de voleio, fez para os colombianos.

Brasil vence a Colômbia por 2 a 1 pela Copa América

A vitória garantiu ao Brasil a primeira colocação do grupo B da Copa América, com 100% de aproveitamento nos três jogos disputados até aqui. Os três pontos, porém, foram conquistados apenas no último minuto de jogo, após o árbitro Nestor Pitana dar 10 minutos de acréscimo. Agora, a Seleção enfrenta o Equador, neste domingo (27), no Estádio Olímpico, em Goiânia.

O JOGO

O Brasil entrou no campo do estádio Nilton Santos já classificado para a próxima fase da Copa América. Uma vitória, porém, garantiria a primeira colocação do grupo. O técnico Tite, portanto, resolveu fazer testes na escalação: Weverton teve a oportunidade como titular no gol, Marquinhos foi escolhido como dupla de zaga ao lado de Thiago Silva e Everton Ribeiro começou a partida no meio de campo. Gabriel Jesus e Richarlison, que entraram no decorrer da partida contra o Peru, também tiveram suas chances no 11 inicial.

Mesmo já classificada, a Seleção começou o jogo pressionando a Colômbia, que não conseguia construir jogadas de ataque. Os colombianos conseguiram arquitetar sua primeira jogada de ataque aos nove minutos e logo abriram o placar. Em rápida troca de passes, Cuadrado cruzou e Luis Díaz, de voleio, encheu o pé, sem chances para Weverton. Foi o primeiro gol sofrido pela Seleção Brasileira nos últimos cinco jogos disputados.

Com a vantagem, a Colômbia se acuou e apostava nos contra-ataques, dificultando as investidas brasileiras. A primeira finalização do Brasil veio com Richarlison, apenas aos 20 minutos de jogo, finalizando de longe para defesa em dois tempos de Ospina.

O jogo ficou disputado e, com 27 minutos, dois jogadores do Brasil já tinham recebido cartão amarelo. Alex Sandro, por cotovelada em Cuadrado, e Everton Ribeiro, depois de cometer falta em Uribe no contra-ataque colombiano.

Richarlison teve mais uma chance aos 36 minutos. Neymar recebeu cruzamento de Danilo e desviou para o capixaba que, sozinho, pegou mal na bola de cabeça e facilitou para Ospina.

O capixaba seguia como a principal arma ofensiva da Seleção e teve mais uma oportunidade aos 41. Em contra ataque rápido, Gabriel Jesus acionou Richarlison dentro da área, que cortou para a direita e bateu. A bola desviou na zaga e saiu em escanteio. O primeiro tempo, porém, terminou com o Brasil atrás no placar.

SEGUNDO TEMPO

Tentando evitar a primeira derrota jogando em casa na era Tite, o Brasil voltou para o segundo tempo com Roberto Firmino no lugar de Everton Ribeiro e pressionando a Colômbia. A pressão, porém, não conseguia ser transformada em finalizações.

A Seleção assustou aos 11, com Neymar. O camisa dez recebeu a bola próximo ao meio de campo, fez bela jogada e bateu forte de fora da área, mas a bola passou à direita da meta de Ospina. O Brasil seguia pressionando e, aos 18, Danilo recebeu passe de Fred dentro da área e finalizou. A batida, porém, passou à esquerda do gol.

Capixaba Richarlison foi titular na vitória do Brasil sobre a Colômbia Crédito: Paulo Souza

O Brasil teve a melhor chance da partida até então aos 20 minutos, com Neymar acertando a trave. O craque brasileiro recebeu lindo passe de calcanhar de Firmino dentro da área, driblou Ospina e bateu desequilibrado, mas a bola carimbou o poste colombiano.

Aos 32 minutos, o Brasil finalmente conseguiu furar a defesa colombiana. Renan Lodi, que entrou no lugar de Alex Sandro, cruzou e Roberto Firmino cabeceou forte. A bola foi em cima de Ospina, mas o goleiro falhou e permitiu o empate brasileiro. No lance, a bola bateu no árbitro Nestor Pitana, o que gerou reclamação dos jogadores colombianos e checagem do VAR. O gol, porém, foi confirmado, depois de muito tempo com o jogo parado.

A Colômbia ensaiou uma resposta aos 41, quando recebeu passe na cobrança rápida de falta, invadiu a área e tentou cruzar, mas a zaga do Brasil afastou.