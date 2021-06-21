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Inédito

Vilavelhense bate o São Pedro e leva o título feminino do Metropolitano de futebol de areia

A equipe canela-verde venceu pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Lelê Villar. Pela vez o time chegou ao título, e de quebra evitou o tricampeonato adversário. Final foi realizada no Tancredão, em Vitória, neste domingo (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 11:56

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:56

Futebol de Areia
As meninas do Vilavelhense superaram o São Pedro e conquistaram o inédito Metropolitano Crédito: João Brito/Divulgação
O Campeonato Metropolitano de Futebol de Areia de 2021 conheceu a primeira equipe campeã! Pelo módulo feminino, o Vilavelhense interrompeu o sonho do tricampeonato do São Pedro, e por 2 a 0, conquistou o troféu do torneio, neste domingo (20), no Tancredão, em Vitória.
Os dois gols da partida foram marcados pela atleta Lelê Villar, o primeiro em um chute forte, que acertou a bochecha da rede sem chances para a goleira Erika. O gol que deu números finais ao jogo saiu no segundo período. Após receber um cruzamento da defesa, Lelê desviou de cabeça, levemente, porém o bastante para marcar.

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Com isso, o Vilavelhense chega ao inédito título do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer. A equipe comandada pelo técnico Erich Bonfim, experiente treinador com rodagem extensa no futebol capixaba, conta com atletas com passagens pela Seleção Brasileira, como Noele Bastos, Lelê Villar, Bárbara Colodetti, Adriele e também a goleira Lele Lopes.
Antes da grande final foi realizada a partida que definiu as equipes que ficaram com o 3º e 4º lugares do Metropolitano. Por 7 a 2, a equipe do Arsenal de Viana venceu o time do Craques da Praia, projeto oriundo do bairro Praia do Suá, da capital.

MASCULINO

O Campeonato será retomado no próximo sábado, para as semifinais do módulo masculino. Às 10h, Juventude e Vilavelhense se enfrentam, e 11h é a vez de Craques da Praia e SEG definirem o segundo classificado à final do Metropolitano 2021.
Futebol de Areia
A fase decisiva da chave masculina acontece no próximo final de semana, também no Tancredão Crédito: João Brito/Divulgação

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