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Jogos Olímpicos de Tóquio receberão até 10 mil torcedores nas arenas

Além disso, o número de pessoas nos locais dos esportes não pode exceder 50% da capacidade da arena e apenas residentes do Japão poderão comprar ingressos...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 10:16

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:16

Crédito: Ainda não está definido o público para a Cerimônia de Abertura no Estádio Olímpico de Tóquio (Crédito: Japan Sport Council
Os Jogos Olímpicos de Tóquio poderão receber até 10 mil pessoas ou até 50% da capacidade das arenas em que serão disputadas diversas modalidades esportivas. No entanto, o Comitê Organizador não descarta uma mudança dependendo da taxa de contaminação da Covid-19 no Japão durante o evento.
No entanto, haverá também um programa de espectador escolar em que os estudantes e seus supervisores não serão contabilizados dentro desse limite de 10 mil pessoas. Não há informações sobre a quantidade de pessoas que serão envolvidas nesse modelo.
Além disso, a reunião envolvendo o Governo do Japão, Governo Metropolitano de Tóqui, Comitê Olímpico Internacional, Comitê Organizados e Comitê Paralímpico Internacional não descartou a restrição no número de espectadores ou até a realização de jogos sem público caso o país entre em estado de emergência por conta de um aumento na taxa de contaminação da Covid-19.
Apenas residentes do Japão poderão participar do evento, que não receberá estrangeiros. Além disso, o Comitê recomenda o uso de máscaras, além de proibir gritos e falas em voz alta. As orientações também indicam que quem for comparecer a alguma modalidade deva ir de casa para a arena e realizar o movimento inverto de forma direta.
As decisões referentes ao público nos Jogos Paralímpicos serão tomadas apenas no próximo dia 16 de julho. A Olimpíada tem previsão de início no próximo 23 de julho, enquanto a Paralimpíada devem começar apenas no dia 24 de agosto.

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