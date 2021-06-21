Barcos locais e de Ubatuba lideram a 1ª etapa do Circuito de Vela Oceânica em Ilhabela (SP)

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Terminou o primeiro final de semana da 1ª etapa da Copa Mitsubishi - XXI Circuito Ilhabela de Vela Oceânica no Yacht Club de Ilhabela, cidade no litoral norte do estado de São Paulo.

Com duas regatas, uma no sábado e outra no domingo, 27 barcos fizeram uma boa disputa no Canal de São Sebastião com vento Leste no sábado e Sudoeste domingo. No sábado foram 23 milhas de percurso que passou pela praia da Fome e no domingo foram cinco pernas de percurso pelo canal de São Sebastião com ventos de até 25 nós.

Na principal classe, a ORC, o barco Xamã F1 Sales, do Yacht Club de Ilhabela, dominou as ações, venceu as duas regatas e pulou na frente na disputa com dois pontos perdidos. O veleiro é o atual campeão Brasileiro da classe IRC e vencedor da última etapa da Copa Mitsubishi no ano passado e comandado por Sérgio Klepacz e na tripulação os caiçaras locais Atanawe Boechat e Paulo Tinah Jesus, que reformaram o veleiro ano passado que havia sido abalroado e parcialmente destruído no fim de 2019.

Na segunda colocação ficou o Rudá Blue Seal, do Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP), comandado por Mario Martinez, com um terceiro e um segundo, somando cinco pontos perdidos. O Zorro, do Yacht Club de Ilhabela, está em terceiro com sete pontos perdidos, com Gonçalo Sá liderando.

"Tivemos um final de semana com ventos fortes que é a condição que o Xamã está preparado para essas condições, tripulação muito bem treinada. Tivemos um balão que estourou, por sorte tínhamos outro e conseguimos ter boa performance neste domingo também. Fizemos dois primeiros lugares . Vamos ver o que reserva o fim do campeonato para continuar na briga para manter nossa posição", disse Sérgio Klepacz.

Na classe C-30, o Caballo Loco, de Mauro Dottori, venceu as duas regatas e lidera com dois pontos perdidos. O barco do clube tem dois pontos perdidos e está a frente do Kaikias, de Eduardo Mangabeira, com seis pontos perdidos e do Kairós, de Alessandro Penido, com sete pontos perdidos.

Na BRA-RGS, o veleiro Beleza Pura, do Ubalegria, do Ubatuba (SP),venceu as duas regatas e lidera a frente de Boccaluppo e do Criloá, veleiro com tripulação totalmente feminina.

"Foi show. Um clássico final de semana em Ilhabela com leste no sábado e sudoeste no domingo, regatas bem montadas, diferentes das mais batidas", disse Felipe Ferraz, comandante do Beleza Pura: "Nossa expectativa é que tenhamos ventos bons iguais a esses e percursos diferentes e que continuemos o bom treino que é esta competição para a 48ª Semana de Vela de Ilhabela (24 até 31 de julho)".

A competição segue no próximo final de semana com mais dois dias de regatas e definições dos campeões.

Confira os Resultados Parciais da 1ª etapa

ORC

1 - Xamã F1 Sales - 2 pontos perdidos2 - Rudá Blue Seal - 5 pp3 - Zorro - 7 pp4 - Asbar IV - 85 - Inaê 40 - 106 - Lucky V - 127 - Zeus - 178 - Aventador - 179 - Montecristo - 2110 - BL3 Urca - 2211 - King - 2312 - Boto V - 2613 - Jazz - 2614 - Orson - 3215 - Sextante I - 32

BRA-RGS

1 - Beleza Pura 2 - 2 2 - Boccaluppo - 73 - Criloá - 74 - Brazuca - 10

C-30

1 - Caballo Loco - 22 - Kaikias - 63 - Kairós - 7

Bico de Proa