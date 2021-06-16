Esquiva Falcão confirma luta em 28 de agosto e prevê mais um nocaute

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O brasileiro Esquiva Falcão embarca neste fim de semana para Riverside, nos Estados Unidos, para finalizar seu camping de treinamento visando sua próxima luta, marcada para 28 de agosto, em Berlim, na Alemanha. O medalhista olímpico, invicto na categoria dos médios (até 72,5 kg), irá enfrentar o alemão Patrick Wojcicki.

A luta será eliminatória para o título do mundo da FIB (Federação Internacional de Boxe) e o vencedor irá disputar o título da Federação Internacional de Boxe, que pertence ao cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, também conhecido como Triplo G.

Será o 29º combate de Esquiva Falcão, que soma 20 nocautes na carreira desde que deixou o boxe olímpico após a prata em Londres 2012. Diante do alemão, e na casa dele, o capixaba quer vencer novamente pela via mais rápida.

- Vou treinar forte e focado, pois está chegando o grande momento da disputa pelo cinturão mundial. Tenho que ganhar essa luta, que a próxima já é valendo o cinturão. Vou dar o meu melhor para vencer essa bem e mostrar para todos que estou pronto para ser campeão do mundo. Não vai ser essa luta que vai me parar, só vai me dar mais força para continuar, estou confiante e será uma luta empolgante. Quero nocaute o alemão e de uma certa forma vingar os 7 a 1 na Copa de 2014 - contou Esquiva Falcão.

- O Robert Garcia, meu treinador vai me ajudar, me mostrar todos o detalhes da luta para eu chegar lá 100% e dar meu melhor - completou o brasileiro.

Apesar de invicto, com 15 lutas com 14 vitórias, sendo 1 empate, o manager Sergio Batarelli aposta no pupilo, que vem demonstrando evolução na carreira desde 2014. Segundo o responsável pela carreira do brasileiro, Patrick Wojcicki será um adversário duro, mas que não será páreo para Esquiva.

- Agora é apertar o treino do Esquiva com Robert Garcia e buscar essa classificação, não tenho dúvidas nenhuma que ele vai ganhar e acho que ganha por nocaute, nocaute técnico para não deixar nas mãos dos juízes europeus, e eu estou bem confiante, confio 100% no Esquiva - disse Sergio Batarelli, manager de Esquiva Falcão.