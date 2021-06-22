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Olho em Tóquio

Basquete: com Varejão em quadra, Brasil vence a Polônia em amistoso

Seleção bateu os poloneses por 68 a 65 na casa dos rivais; capixaba esteve em quadra por quase 10 minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 19:40

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jun 2021 às 19:40
Varejão esteve em quadra por quase dez minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências
Varejão esteve em quadra por quase dez minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências Crédito: Thierry Gozzer/CBB
O Brasil venceu a Polônia em amistoso preparatório para o torneio Pré-Olímpico de Basquete pelo placar de 68 a 65 nesta terça-feira (22). A partida foi disputada em Gliwice, na casa dos rivais, e teve o capixaba Anderson Varejão em quadra. O pivô anotou dois pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu duas assistências. Durante os 9:40 minutos que atuou.
A partida serviu para o técnico Aleksandar Petrovic testar o grupo, já que, dos 15 atletas convocados, 12 irão para o torneio Pré-Olímpico, que garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o professor aproveitou a oportunidade, utilizando 13 jogadores ao longo da partida. 
O Brasil construiu a vitória logo no primeiro quarto, que terminou com o placar de 18 a 5 para os brasileiros. A Polônia cresceu na partida e foi superior na pontuação nos outros três quartos da partida, que terminaram em 21 a 20, 19 a 17 e 20 a 13 para os poloneses, respectivamente. A vantagem obtida no primeiro período, porém, garantiu a vitória da Seleção Brasileira.
No lado do Brasil, os destaques da partida foram Bruno Caboclo, com nove pontos e dez rebotes, Georginho, que anotou dez pontos e pegou seis rebotes e Léo Meindl, que terminou a partida com dez pontos e sete rebotes. Benitez também teve boa atuação, com dez pontos. O cestinha da partida foi o polonês Garbacz, com 21 pontos.
Brasil e Polônia se enfrentam novamente nesta quarta-feira (23), às 15h, também em Gliwice. Depois, os brasileiros seguem para Split, na Croácia, onde será disputado o Pré-Olímpico. A equipe estreia contra a Tunísia, no próximo dia 29.
Para os próximos compromissos, o Brasil terá o reforço de Marcelinho Huertas, capitão da equipe. Ele se apresentou à seleção tardiamente por conta de compromissos com o Tenerife, da Espanha, time pelo qual atua.

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