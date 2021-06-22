Basquete: com Varejão em quadra, Brasil vence a Polônia em amistoso

Varejão esteve em quadra por quase dez minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências Crédito: Thierry Gozzer/CBB

O Brasil venceu a Polônia em amistoso preparatório para o torneio Pré-Olímpico de Basquete pelo placar de 68 a 65 nesta terça-feira (22). A partida foi disputada em Gliwice, na casa dos rivais, e teve o capixaba Anderson Varejão em quadra. O pivô anotou dois pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu duas assistências. Durante os 9:40 minutos que atuou.

A partida serviu para o técnico Aleksandar Petrovic testar o grupo, já que, dos 15 atletas convocados, 12 irão para o torneio Pré-Olímpico, que garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio . E o professor aproveitou a oportunidade, utilizando 13 jogadores ao longo da partida.

O Brasil construiu a vitória logo no primeiro quarto, que terminou com o placar de 18 a 5 para os brasileiros. A Polônia cresceu na partida e foi superior na pontuação nos outros três quartos da partida, que terminaram em 21 a 20, 19 a 17 e 20 a 13 para os poloneses, respectivamente. A vantagem obtida no primeiro período, porém, garantiu a vitória da Seleção Brasileira.

Fim de jogo! E vitória no primeiro teste para o Pré-Olímpico de Split!



Brasil 68

Polônia 65



CABOCLO 9pts e 10reb

LEO MEINDL 10pts e 7reb

BENITE 10pts

GEORGINHO 10pts e 6reb#PorTóquio pic.twitter.com/SUhXTgZmrd — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 22, 2021

No lado do Brasil, os destaques da partida foram Bruno Caboclo, com nove pontos e dez rebotes, Georginho, que anotou dez pontos e pegou seis rebotes e Léo Meindl, que terminou a partida com dez pontos e sete rebotes. Benitez também teve boa atuação, com dez pontos. O cestinha da partida foi o polonês Garbacz, com 21 pontos.

Brasil e Polônia se enfrentam novamente nesta quarta-feira (23), às 15h, também em Gliwice. Depois, os brasileiros seguem para Split, na Croácia, onde será disputado o Pré-Olímpico. A equipe estreia contra a Tunísia, no próximo dia 29.