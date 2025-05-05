Em cima do lance

Árbitro acerta ao marcar pênalti para o Cruzeiro no jogo contra o Flamengo

No final da partida, e pressionado pelos jogadores, Wilton Sampaio foi firme para assinalar o lance que definiu o confronto

Públicado em 

05 mai 2025 às 09:50
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão
Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão Crédito: Gustavo Aleixo
Na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Flamengo, o árbitro Wilton Sampaio (GO) acertou na marcação do pênalti de Léo Pereira no meia-atacante Eduardo, do Cruzeiro. O defensor chegou atrasado e acertou o pé do adversário dentro da área. Pênalti bem marcado, e gol do Gabigol confirmando a lei do ex.

Vitória Tricolor

Em Fluminense 2 x 1 Sport mais uma vez a polêmica ficou por conta de um pênalti marcado e “desmarcado” sobre o meia-atacante Jhon Arias, do Fluminense. O árbitro Rafael Klein (RS) viu o defensor puxar a camisa do jogador tricolor dentro da área, mas após ser chamado ao VAR foi convencido que, mesmo sendo puxado pela camisa, o atacante se atirou na área forçando a penalidade.
Outro lance reclamado pelo Fluminense foi uma entrada por trás que Hereda, do Sport, deu no atacante Serna, e que o árbitro gaúcho aplicou apenas o cartão amarelo ao invés do cartão vermelho, como manda a regra nesses casos.

Expulsão?

Na derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Bahia na Fonte Nova, o paulista Flávio Rodrigues de Souza expulsou e “desexpulsou” - se é que existe esse termo - o goleiro John, do Botafogo, por ele ter tocado a mão na bola fora da área em um ataque do time baiano. Após ser chamado ao VAR, o árbitro optou pelo cartão amarelo alegando que havia um defensor do Botafogo que estava na jogada e poderia evitar o gol, não se configurando assim uma oportunidade clara e manifesta de gol.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

flamengo Campeonato Brasileiro Arbitragem
