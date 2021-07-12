Arbitragem exemplar na final da Euro e juiz inexperiente na decisão da Copa América

Arbitragem na Eurocopa foi muito boa Crédito: Uefa/Divulgação

A final da Eurocopa, que consagrou a Itália como campeã, teve uma arbitragem exemplar do holandês Djorn Kuipers. Com autoridade e total comando da partida, ele não precisou recorrer ao VAR nenhuma vez e conduziu o grande jogo com tranquilidade.

Já pela final da Copa América, no merecido título da Argentina, os "Hermanos" abusaram do antijogo, a famosa "cera", e arrastaram a partida sem uma ação efetiva do árbitro uruguaio Esteban Ostojich, o qual, apesar de não interferir no resultado, deixou a desejar pela falta de experiência.

Em um balanço rápido que mostra a realidade do futebol praticado pelos europeus e pelos sul-americanos, a Eurocopa teve mais gols em relação à Copa América, enquanto a competição disputada no Brasil teve mais cartões quando comparada ao torneio europeu.

Com o término dessas competições, retornam a Taça Libertadores, Copa do Brasil e as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Vamos acompanhar de perto o trabalho dos árbitros, pois todos esses certames entram agora nas fases decisivas com grandes jogos.

BRASILEIRÃO

Enquanto na Eurocopa o VAR teve 179 intervenções com 100% de acerto nos lances de impedimentos, no Brasil o equipamento não funcionou justamente na hora do gol de empate do Fluminense contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucca estava impedido, mas, sem o recurso do VAR funcionando, acabou valendo a decisão do campo, o que interferiu negativamente na vitória do Tricolor por 2 a 1.

Nos clássicos regionais da rodada: Grêmio e Internacional, Palmeiras e Santos, e Atlético-MG e América-MG, como sempre, devido à rivalidade local, os árbitros tiveram muito trabalho. Destaque para o paulista Flávio Rodrigues, com ótima atuação no Gre-nal, um jogo sempre muito complicado.

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