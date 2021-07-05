Cartões vermelhos para dar e vender na última semana de futebol

Gabriel Jesus foi expulso após acertar chute no pescoço de jogador chileno Crédito: Thiago Ribeiro/A|GIF

A semana do futebol foi de muitos cartões vermelhos. Na vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Chile, na última sexta-feira (02), pela Copa América, o atacante Gabriel Jesus acertou a cabeça do adversário chileno em uma jogada atrapalhada durante uma disputa de bola e foi corretamente expulso pelo árbitro argentino Patrício Loustau.

Na Eurocopa, o zagueiro Danielsson, da Suécia, foi expulso na prorrogação de Suécia e Ucrânia após atingir o adversário com um carrinho violento no joelho. Os suecos foram eliminados por uma derrota por 2 a 1. O lance aconteceu aos nove minutos de prorrogação, em disputa com Besedin. Inicialmente, o defensor havia sido advertido com o cartão amarelo, mas, após consulta ao VAR, o árbitro italiano Daniele Orsato corrigiu e expulsou o jogador sueco.

No jogo entre Espanha e Suíça, aos 31 minutos, Freuler, da Suíça, recebeu o cartão vermelho direto do árbitro Michael Oliver (ING) e deixou o seu time com um a menos, quando, em um carrinho, errou a bola e atingiu em cheio o tornozelo do espanhol Moreno.

SÉRIE B

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador Bruno Gomes, do Vasco da Gama, foi expulso aos cinco minutos de jogo na partida contra o Goiás, ainda na última quarta-feira (30). O jogador cometeu duas faltas, levou cartão amarelo em cada uma delas e, consequentemente, acabou expulso da partida.

A primeira punição aplicada pelo árbitro Douglas Marques das Flores foi a 1min30s. A segunda falta ocorreu com 4min50s. Nos dois lances, o atleta vascaíno chegou atrasado. O cartão vermelho saiu quando o cronômetro apontava cinco minutos de partida.

GOLEIRO ESPANHOL COMETEU INFRAÇÃO NA EURO

O goleiro da Espanha Unai Simón defendeu cobrança de pênalti, mas se adiantou Crédito: Reprodução/UEFA

O goleiro da Espanha Unai Simón foi o destaque da equipe na classificação contra a Suíça, conquistada nas cobranças de pênaltis. Porém, em um deles, cometeu infração que nem a arbitragem e nem o VAR perceberam. Ele não estava com um dos pés sobre a linha de gol como determina a regra: "quando a bola for chutada, o goleiro defensor deve ter pelo menos uma parte de um pé tocando ou alinhado com a linha de meta”. A cobrança deveria ter sido repetida.

PÊNALTI POLÊMICO, MAS BEM MARCADO NO BRASILEIRÃO

Pela Série A do Campeonato Brasileiro um lance polêmico no empate do Internacional contra o Corinthians. O jogador Jô, do Corinthians, derrubou Cuesta dentro da área quando este estava em posição de impedimento, mas não teve participação ativa na jogada. A regra diz que o jogador pode estar em posição de impedimento sem constituir uma infração. Para ser infração, esse jogador precisa participar de jogo ativo. Mas o que é participar de jogo ativo? É interferir no jogo tocando na bola, interferir no adversário (bloqueando a visão, a passagem ou disputando a bola com o adversário que já esteja na disputa) ou ganhando vantagem por estar na posição após a bola bater na trave ou rebote do goleiro.

O que aconteceu foi que o Cuesta sofreu a penalidade antes, ou seja, ele tinha a posição de impedimento, mas não havia participado da jogada ativamente, portanto, apesar de muita reclamação dos Corinthians, o pênalti foi bem marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ).

NÚMEROS DA 9ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Se a semana começou com muito cartão vermelho, o rigor dos árbitros surtiu efeito, pois a 9ª rodada do Brasileirão terminou com apenas uma expulsão - Castilho, do Juventude -, e poucos cartões amarelos. A média foi de 3,8 cartões amarelos por jogo. O Internacional continua sendo o time mais indisciplinado da competição com quatro cartões.

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