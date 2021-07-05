Cartões vermelhos para dar e vender na última semana de futebol

A semana do futebol foi de muitos cartões vermelhos. Na vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Chile, na última sexta-feira (02), pela Copa América, o atacante Gabriel Jesus acertou a cabeça do adversário chileno em uma jogada atrapalhada durante uma disputa de bola e foi corretamente expulso pelo árbitro argentino Patrício Loustau.
Na Eurocopa, o zagueiro Danielsson, da Suécia, foi expulso na prorrogação de Suécia e Ucrânia após atingir o adversário com um carrinho violento no joelho. Os suecos foram eliminados por uma derrota por 2 a 1. O lance aconteceu aos nove minutos de prorrogação, em disputa com Besedin. Inicialmente, o defensor havia sido advertido com o cartão amarelo, mas, após consulta ao VAR, o árbitro italiano Daniele Orsato corrigiu e expulsou o jogador sueco.
No jogo entre Espanha e Suíça, aos 31 minutos, Freuler, da Suíça, recebeu o cartão vermelho direto do árbitro Michael Oliver (ING) e deixou o seu time com um a menos, quando, em um carrinho, errou a bola e atingiu em cheio o tornozelo do espanhol Moreno.
SÉRIE B
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador Bruno Gomes, do Vasco da Gama, foi expulso aos cinco minutos de jogo na partida contra o Goiás, ainda na última quarta-feira (30). O jogador cometeu duas faltas, levou cartão amarelo em cada uma delas e, consequentemente, acabou expulso da partida.
A primeira punição aplicada pelo árbitro Douglas Marques das Flores foi a 1min30s. A segunda falta ocorreu com 4min50s. Nos dois lances, o atleta vascaíno chegou atrasado. O cartão vermelho saiu quando o cronômetro apontava cinco minutos de partida.
GOLEIRO ESPANHOL COMETEU INFRAÇÃO NA EURO
O goleiro da Espanha Unai Simón foi o destaque da equipe na classificação contra a Suíça, conquistada nas cobranças de pênaltis. Porém, em um deles, cometeu infração que nem a arbitragem e nem o VAR perceberam. Ele não estava com um dos pés sobre a linha de gol como determina a regra: "quando a bola for chutada, o goleiro defensor deve ter pelo menos uma parte de um pé tocando ou alinhado com a linha de meta”. A cobrança deveria ter sido repetida.
PÊNALTI POLÊMICO, MAS BEM MARCADO NO BRASILEIRÃO
Pela Série A do Campeonato Brasileiro um lance polêmico no empate do Internacional contra o Corinthians. O jogador Jô, do Corinthians, derrubou Cuesta dentro da área quando este estava em posição de impedimento, mas não teve participação ativa na jogada. A regra diz que o jogador pode estar em posição de impedimento sem constituir uma infração. Para ser infração, esse jogador precisa participar de jogo ativo. Mas o que é participar de jogo ativo? É interferir no jogo tocando na bola, interferir no adversário (bloqueando a visão, a passagem ou disputando a bola com o adversário que já esteja na disputa) ou ganhando vantagem por estar na posição após a bola bater na trave ou rebote do goleiro.
O que aconteceu foi que o Cuesta sofreu a penalidade antes, ou seja, ele tinha a posição de impedimento, mas não havia participado da jogada ativamente, portanto, apesar de muita reclamação dos Corinthians, o pênalti foi bem marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ).
NÚMEROS DA 9ª RODADA DO BRASILEIRÃO
Se a semana começou com muito cartão vermelho, o rigor dos árbitros surtiu efeito, pois a 9ª rodada do Brasileirão terminou com apenas uma expulsão - Castilho, do Juventude -, e poucos cartões amarelos. A média foi de 3,8 cartões amarelos por jogo. O Internacional continua sendo o time mais indisciplinado da competição com quatro cartões.
CURIOSIDADE DO DIA
- Ranking de expulsões: O jogador que mais recebeu cartões vermelhos no século XXI foi zagueiro espanhol Sérgio Ramos com 26 cartões recebidos. Os brasileiros que aparecem na lista são Felipe Melo com 10 cartões vermelhos e Daniel Alves com 11 expulsões.