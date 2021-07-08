Erro da arbitragem leva Inglaterra à final da Eurocopa

Harry Kane marcou o gol salvador para colocar a Inglaterra na final da Eurocopa Crédito: English Football Team/Divulgação

As semifinais das competições continentais mais importantes do planeta futebol, Eurocopa e Copa América, foram definidas. Uma delas com erro grave do árbitro holandês, Danny Makkelie, ao marcar pênalti na prorrogação. Harry Kane desperdiçou a cobrança, mas aproveitou o rebote para estudar as redes e deu a vitória à Inglaterra, que agora enfrenta Itália na grande final.

No outro jogo da semifinal, entre Itália e Espanha, tivemos números impressionantes que mostraram 1.275 passes trocados, enquanto no jogo entre Argentina e Colômbia, em uma das semifinais da Copa America, tivemos 770 passes. O número de faltas e cartões também são bem diferentes. Itália e Espanha cometeram 25 faltas, incluindo a prorrogação, e receberam três cartões amarelos. No jogo entre Argentina e Colômbia tivemos 47 faltas e dez cartões amarelos.

Os dinamarqueses, mesmo prejudicados pela arbitragem, mantiveram um comportamento exemplar diante da decisões do árbitro e da vitória inglesa. Os jogadores europeus respeitam as marcações da arbitragem e isso torna o jogo bem mais dinâmico, pois não há perda de tempo com reclamações.

Brasil e Argentina farão a final sul-americana no Maracanã, e Itália e Inglaterra a europeia, no estádio de Wembley. Será uma ótima prévia para a Copa do Mundo no Catar no ano que vem.

BRASILEIRÃO

A rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi bem tranquil,a com poucas e precisas intervenções do VAR. A média de cartões amarelos foi de 3,8 por jogo e não houve cartão vermelho na rodada.

CURIOSIDADE DO DIA