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Erro da arbitragem leva Inglaterra à final da Eurocopa

O árbitro holandês, Danny Makkelie, errou ao marcar pênalti na prorrogação e acabou se tornando fator determinante no placar final

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 jul 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Harry Kane marcou o gol salvador para colocar a Inglaterra na final da Eurocopa
Harry Kane marcou o gol salvador para colocar a Inglaterra na final da Eurocopa Crédito: English Football Team/Divulgação
As semifinais das competições continentais mais importantes do planeta futebol, Eurocopa e Copa América, foram definidas. Uma delas com erro grave do árbitro holandês, Danny Makkelie, ao marcar pênalti na prorrogação. Harry Kane desperdiçou a cobrança, mas aproveitou o rebote para estudar as redes e deu a vitória à Inglaterra, que agora enfrenta Itália na grande final.
No outro jogo da semifinal, entre Itália e Espanha,  tivemos números impressionantes que  mostraram 1.275 passes trocados, enquanto no jogo entre Argentina e Colômbia, em uma das semifinais da Copa America, tivemos 770 passes. O número de faltas e cartões também são bem diferentes. Itália e Espanha cometeram 25 faltas, incluindo a prorrogação, e receberam três cartões amarelos. No jogo entre Argentina e Colômbia tivemos 47 faltas e dez cartões amarelos.

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Os dinamarqueses, mesmo prejudicados pela arbitragem, mantiveram um comportamento exemplar diante da decisões do árbitro e da vitória inglesa. Os jogadores europeus respeitam as marcações da arbitragem e isso torna o jogo bem mais dinâmico, pois não há perda de tempo com reclamações.
Brasil e Argentina farão a final sul-americana no Maracanã, e Itália e Inglaterra a europeia, no estádio de Wembley. Será uma ótima prévia para a Copa do Mundo no Catar no ano que vem.

BRASILEIRÃO

A rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi bem tranquil,a com poucas e precisas intervenções do VAR. A média de cartões amarelos foi de 3,8 por jogo e não houve cartão vermelho na rodada.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Penalidades: O Brasileirão com maior número de pênaltis marcados foi o de 2020 com um total de 128 pênaltis. A média foi de 6,4 por equipe. Desses 128, 106 foram convertidos. Os melhores cobradores foram Marinho (Santos) e o Gabigol (Flamengo), que converteram todas às seis cobranças que tiveram. O time com mais pênaltis marcados a seu favor foi o Atlético-MG.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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