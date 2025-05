Arbitragem brasileira precisa lutar para manter credibilidade

Em tempos de apostas, fraudes e CPIs no mundo do futebol, um segmento não pode abrir mão de transmitir confiança e credibilidade. Se a arbitragem não for um braço minimamente confiável em suas decisões e critérios, não há como sustentar um produto como o futebol que move paixões, investimentos milionários e trabalho duro. Na última rodada do Brasileirão, vimos uma cena que coloca tudo isso em cheque.



No jogo entre Fortaleza e Sport, a equipe de arbitragem ficou oito minutos analisando a imagem do VAR no lance de gol do Fortaleza que a bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. Mas chegaram ao veredito de que as imagens foram inconclusivas. Como assim? Se o VAR, um equipamento tecnológico caro, não consegue confirmar o que todo mundo viu a olho nu - que a bola entrou - como vamos confiar nas decisões da arbitragem?