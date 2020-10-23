Rivais políticos usam mesma música de campanha no Litoral Sul

Norma Ayub e Thiago Peçanha Crédito: Agência Câmara/Divulgação - Reprodução Facebook - Montagem: Vitor Vogas

No Litoral Sul do Espírito Santo, o atual prefeito de Itapemirim Thiago Peçanha (Republicanos), e a ex-prefeita da cidade Norma Ayub (DEM) são grandes adversários políticos, cujos grupos travam há algum tempo uma guerra de denúncias. Na atual eleição, Peçanha é candidato à reeleição, enquanto Norma mudou de município e agora tenta se tornar prefeita da vizinha Marataízes . Mas um pontos os dois rivais têm em comum (aliás, até demais): o jingle com que cada um pede votos para o eleitor nessa campanha.

As músicas de campanha de Norma e Peçanha não são parecidas nem semelhante. São, rigorosamente, a mesma música, um forrozinho com a mesma melodia, sem tirar uma nota. O único ponto que muda de um para o outro é a letra da composição - com adaptações, por exemplo, de alguns detalhes básicos, como os nomes dos candidatos e das respectivas cidades.

Porém, mesmo na letra, percebem-se gritantes semelhanças. Em "seu" jingle, por exemplo, Norma é tratada como "guerreira do povo", enquanto Peçanha, em "seu" jingle, é chamado no verso correspondente de… "guerreiro do povo". Comparem a segunda estrofe das respectivas letras, começando pela de Norma:

"Que bom te ver, oh, Norma, guerreira do povo / Que bom te ver, oh, Norma, me dê sua mão / O povo não esquece quem nunca esquece / Do povo do coração.”

Agora leia a segunda estrofe no jingle de Peçanha:

"Que bom te ver de novo, guerreiro do povo / Que luta com coragem e determinação / O povo não esquece quem trabalha assim / Com amor e carinho a Itapemirim."

Cada qual passou à coluna a sua versão (com bastante trocadilho):

A VERSÃO DE NORMA

De acordo com a versão da assessoria de Norma Ayub, a campanha do prefeito de Itapemirim foi quem plagiou o jingle da deputada federal. Segundo a assessoria de Norma, Peçanha publicou o jingle dele, com a mesmíssima melodia, em seu Instagram, após a deputada ter apresentado seu jingle em uma live dias antes.

A VERSÃO DE THIAGO PEÇANHA

De acordo com a assessoria de Thiago Peçanha, o jingle dele está sendo usado desde o começo da campanha, no fim de setembro. Em nota enviada à coluna, a assessoria do prefeito de Itapemirim afirma que “quem plagiou neste caso não importa”.

“A assessoria de campanha do Dr. Thiago lançou essa música desde o início da campanha eleitoral. Quem plagiou neste caso não importa. Tanto que o Dr. Thiago é candidato em Itapemirim e Norma Ayub é candidata em Marataízes. São municípios diferentes. O que parece é que é mais uma disputa de assessoria do que política.”

AUMENTA O VICE, PREFEITO!

Falando em material de campanha em balneários ao sul da Grande Vitória, a Justiça Eleitoral de Guarapari determinou o recolhimento de todos os santinhos e material gráfico do prefeito Edson Magalhães (PSDB), que busca a reeleição, atendendo a um pedido de liminar apresentado pela coligação do ex-vereador Gedson Merizio (PSB), adversário de Magalhães nessa disputa.

Isso porque, no material de campanha do prefeito, o nome do seu candidato a vice, Leozildo Dias Silva (DEM), estava “escondido”: não ocupava espaço correspondente a 30% do espaço reservado para o prefeito, mínimo exigido pela legislação eleitoral.

Segundo a assessoria de Magalhães, a decisão judicial foi cumprida, o material anterior foi recolhido e um novo material já foi rodado, respeitando o tamanho mínimo exigido para exposição do nome do candidato a vice.

Leozildo Irmão de Toquinho (conforme consta o seu nome de urna) é um pescador local, membro de uma família muito conhecida na cidade. Nunca antes tinha disputado uma eleição e não mantinha relacionamento político com Magalhães até ser lançado a vice pelo DEM na chapa do prefeito, na atual eleição.

O DEM é o partido do deputado estadual Theodorico Ferraço, marido de Norma Ayub e padrinho político de Magalhães.

SÓ PARA LEMBRAR…

Logo na primeira semana de campanha eleitoral liberada, a ass essoria do deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), candidato a prefeito de Vitória, acusou a campanha do adversário Nylton Rodrigues (Novo) de ter plagiado seu slogan: “Vitória merece mais”. Nylton declarou, então, que a acusação era “absurda” e “irresponsável”, pois seu slogan estava pronto muito antes.

AQUI NÃO TEM PLÁGIO!

E aí embaixo? Notaram alguma semelhança? São o material de campanha de Wanderson Bueno (Podemos), candidato a prefeito de Viana, e de Fábio Duarte (Rede), candidato a prefeito da Serra, com os respectivos patronos eleitorais: os atuais prefeitos de Viana, Gilson Daniel (Podemos), e da Serra, Audifax Barcelos (Rede).