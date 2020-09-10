Rede indicará vice na chapa de Sérgio Sá (PSB) a prefeito de Vitória

A vice do vice: Laís Garcia deve ser vice na chapa de Sérgio Sá Crédito: Montagem de Vitor Vogas

Marina Silva decidiu indicar a sua porta-voz no Brasil e no Espírito Santo, Laís Garcia, como candidata a vice-prefeita na chapa de um dos pré-candidatos a prefeito de Rede Sustentabilidade colocou uma vice para jogo. O partido liderado nacionalmente pela ex-ministra do meio Ambientedecidiu indicar a sua porta-voz no Brasil e no Espírito Santo,, como candidata a vice-prefeita na chapa de um dos pré-candidatos a prefeito de Vitória

Sérgio Sá (PSB). Porém, conforme informações de fontes da Rede e do Até a noite desta quarta-feira (9), havia duas opções na mesa: a chapa do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ou a do vice-prefeito(PSB). Porém, conforme informações de fontes da Rede e do PSB , é praticamente certo que Laís será indicada como companheira de chapa de Sá. O anúncio pode ser feito ainda nesta quinta-feira (10), durante as convenções da Rede, com início às 18h30, e do PSB, marcada para as 19h. No Espírito Santo, o principal representante da Rede é o prefeito da Serra, Audifax Barcelos

Juarez Vieira e Oberacy Emmerich, além de outros dirigentes da Rede, como o porta-voz do partido em Vitória, Gean Jaccoud, e o vereador Roberto Martins – Na noite de terça-feira (8), Sá e Laís se reuniram para costurar o acordo. Do encontro, participaram também o presidente e o secretário-geral do PSB em Vitória,, além de outros dirigentes da Rede, como o porta-voz do partido em Vitória,, e o vereador que, na semana passada, retirou a sua pré-candidatura a prefeito de Vitória . A reunião, pelo que apuramos, foi muito produtiva. A composição foi praticamente selada, dependendo apenas de alguns ajustes que não são encarados como condicionantes.

Entre esses “ajustes”, estaria uma possível triangulação passando por outros municípios. A Rede tem candidaturas próprias à Prefeitura da Serra, com o vereador Fábio Duarte, e à de Vila Velha, com o administrador Rafael Primo. A partir do apoio ao candidato do PSB em Vitória, o partido de Audifax gostaria de contar com o apoio do PSB nesses outros municípios.

Bruno Lamas. Em Vila Velha, uma aliança poderia ser mais fácil, pois o PSB não tem candidato à sucessão do prefeito Max Filho (PSDB). Na Serra é muito mais complicado, pois o PSB não abre mão da candidatura a prefeito do deputado estadual. Em Vila Velha, uma aliança poderia ser mais fácil, pois o PSB não tem candidato à sucessão do prefeito(PSDB). No município, entretanto, a sigla do governador Renato Casagrande está mais propensa a apoiar o próprio Max Filho ou o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD)

De todo modo, repito: a esta altura, essa possível “retribuição” em outra cidade será bem-vinda pela Rede, mas não é tratada como condicionante para a aliança com Sá em Vitória. O acordo na Capital está muito adiantado e, pelo que apuramos, agrada às duas partes (sobretudo ao PSB). O porta-voz da Rede em Vitória, Gean Jaccoud, confirma: "A conversa com o PSB está muito mais encaminhada".

De acordo com o presidente municipal do PSB, Juarez Vieira, se a Rede quiser, a vaga de vice na chapa de Sá é toda dela. E está reservada para Laís Garcia. “Essa possibilidade existe sim, o nome da Laís surgiu em nossas conversas, e essa composição nos agrada e nos interessa muito. Sem dúvida, a Rede tem a preferência para indicar a vice. A Rede agrega muito à chapa. Nossos dois partidos têm uma excelente relação nacionalmente, e há uma identidade programática e ideológica muito grande entre a Rede e o PSB. Esperamos que o anúncio seja feito ainda nesta quinta-feira. Quanto antes, melhor.”

O próprio Sérgio Sá também ressalta a afinidade programática entre as duas siglas – ambas situadas no campo de centro-esquerda, nacionalmente: “Confirmo a possibilidade de composição com a Rede. Estamos conversando com eles há algum tempo, até pela nossa identificação nacional”.

A Rede também manteve conversas com os ex-prefeitos Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e João Coser (PT) e chegou a considerar indicar a vice na chapa de um deles. Com Coser, o diálogo não evoluiu, principalmente, em razão da resistência oposta por alguns candidatos a vereador de Vitória pela Rede que se mostram refratários ao PT.

Já com Luiz Paulo, a conversa até evoluiu bem. A aproximação da Rede com o tucano antecede inclusive a abertura do diálogo com o PSB. No fim de julho, o vereador Roberto Martins chegou a unir-se a Luiz Paulo e ao Progressistas (PP) em uma “frente cívica”, defendendo propostas em comum para a cidade.

No entanto, entre dirigentes da Rede ouvidos pela coluna, a sensação predominante é a de que Luiz Paulo caminha para indicar um vice do PP como companheiro de chapa. Hoje, a aposta mais forte é que o vice de Luiz Paulo será o presidente municipal do PP em Vitória, Marcos Delmaestro. Segundo o próprio dirigente do PP, o partido está trabalhando para formar uma coalizão em torno de Luiz Paulo.

O ex-prefeito ainda precisa garantir a candidatura a prefeito. A vereadora Neuzinha de Oliveira, presidente do PSDB na Capital, também é pré-candidata a prefeita. Assim, a expectativa é que ela e Luiz Paulo possam disputar a legenda no voto dos correligionários, durante a convenção municipal do PSDB, se não chegarem a um entendimento antes disso.

QUEM É LAÍS GARCIA?

Laís Alves Garcia tem 31 anos. Bacharel em Música pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), é professora concursada de Artes no Estado e no município da Serra. Na Prefeitura da Serra (gestão Audifax Barcelos), já foi secretária adjunta e interina de Direitos Humanos, de Assistência Social e de Meio Ambiente. Atualmente, é porta-voz estadual e nacional da Rede, o que a torna a mais jovem presidente de um partido no Brasil (na Rede, o cargo de “porta-voz” equivale ao de “presidente” nos demais partidos políticos).