Quem vai querer o apoio de Contarato na eleição municipal?

Fabiano Contarato é senador Crédito: Arquivo

Com relação ao senador Fabiano Contarato (Rede), já começa a se observar um fenômeno muito curioso que deve crescer à medida que se aproximarem as eleições municipais. Não há meio-termo: para alguns, ele é um ídolo dourado; para outros, não serve nem pintado de ouro. Enquanto alguns pré-candidatos correm para garantir para si o apoio de Contarato, outros correm para bem longe dele.

OITO...

Arnaldinho Borgo (Podemos) tem reclamado de uma tentativa fraudulenta de associá-lo ao senador: adversários estariam disseminando uma foto antiga dele ao lado de Contarato para plantarem que sua candidatura em Vila Velha teria o apoio do senador – o que, diga-se de passagem, é mesmo falso. No município, Contarato apoia Dois exemplos. Pré-candidato a prefeito de Vila Velha, o vereador(Podemos) tem reclamado de uma tentativa fraudulenta de associá-lo ao senador: adversários estariam disseminando uma foto antiga dele ao lado de Contarato para plantarem que sua candidatura em Vila Velha teria o apoio do senador – o que, diga-se de passagem, é mesmo falso. No município, Contarato apoia o candidato a prefeito pela Rede, Rafael Primo . Os dois já gravaram um primeiro vídeo juntos, e o senador estará na campanha do correligionário.

Já o deputado Vandinho Leite (PSDB), pré-candidato a prefeito da Serra, tem espalhado material, assinado por ele, dizendo que Contarato “envergonha o ES”. Aí o tiro de Vandinho é indireto: mirando em Contarato, ele quer mesmo é acertar o prefeito Audifax Barcelos (líder estadual da Rede e principal aliado político do senador) e quem quer que venha a ser o candidato da situação à Prefeitura da Serra. Por ora, a Rede tem pré-candidato próprio: o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Fábio Duarte.

...OU OITENTA

Carlos Casteglione (PT), que trabalha para obter o apoio de Contarato à Mas nem Vandinho nem Arnaldinho são políticos de esquerda ou centro-esquerda. Por outro lado, nesse campo chamado “progressista”, tem pré-candidatos e dirigentes saindo a tapa pelo apoio de Contarato, entendendo que a presença dele no palanque ajudará e muito. Um deles é o ex-prefeito de(PT), que trabalha para obter o apoio de Contarato à sua candidata a prefeita, Joana D'Arck Caetano (PT), em Cachoeiro de Itapemirim , onde a Rede não tem candidato majoritário.

PDT QUER IR SOZINHO EM CACHU

JÁ ROBERTO QUER IR SOZINHO EM VIX

Falando em Rede, em PT e em possíveis acordos, líderes de bairro ligados ao PT têm espalhado a informação de que o vereador Roberto Martins (Rede), pré-candidato a prefeito, apoiará o ex-prefeito João Coser (PT). A assessoria do vereador desmente isso. Já a assessoria de Coser afirmou que “os dois têm conversado, mas de maneira informal”. “Ambos respeitam as respectivas pré-candidaturas: Roberto Martins pela Rede e João pelo PT. Mais à frente, num possível segundo turno, se um dos dois estiver na disputa, eles vão conversar novamente”.

CLEBINHO NEGA ACORDO E MENTORIA

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VOU ALI E JÁ VOLTO!