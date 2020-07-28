Quem vai querer o apoio de Contarato na eleição municipal?

Com relação ao senador Fabiano Contarato (Rede), já começa a se observar um fenômeno muito curioso que deve crescer à medida que se aproximarem as eleições municipais. Não há meio-termo: para alguns, ele é um ídolo dourado; para outros, não serve nem pintado de ouro. Enquanto alguns pré-candidatos correm para garantir para si o apoio de Contarato, outros correm para bem longe dele.
Isso por conta das posições muito fortes e muito críticas ao governo Bolsonaro mantidas pelo senador desde que chegou a Brasília (curiosamente, inesperadas por alguns de seus eleitores que também votaram no atual presidente pressupondo que o delegado seguisse a mesma linha política do capitão da reserva).
OITO...
Dois exemplos. Pré-candidato a prefeito de Vila Velha, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) tem reclamado de uma tentativa fraudulenta de associá-lo ao senador: adversários estariam disseminando uma foto antiga dele ao lado de Contarato para plantarem que sua candidatura em Vila Velha teria o apoio do senador – o que, diga-se de passagem, é mesmo falso. No município, Contarato apoia o candidato a prefeito pela Rede, Rafael Primo. Os dois já gravaram um primeiro vídeo juntos, e o senador estará na campanha do correligionário.
Já o deputado Vandinho Leite (PSDB), pré-candidato a prefeito da Serra, tem espalhado material, assinado por ele, dizendo que Contarato “envergonha o ES”. Aí o tiro de Vandinho é indireto: mirando em Contarato, ele quer mesmo é acertar o prefeito Audifax Barcelos (líder estadual da Rede e principal aliado político do senador) e quem quer que venha a ser o candidato da situação à Prefeitura da Serra. Por ora, a Rede tem pré-candidato próprio: o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Fábio Duarte.
...OU OITENTA
Mas nem Vandinho nem Arnaldinho são políticos de esquerda ou centro-esquerda. Por outro lado, nesse campo chamado “progressista”, tem pré-candidatos e dirigentes saindo a tapa pelo apoio de Contarato, entendendo que a presença dele no palanque ajudará e muito. Um deles é o ex-prefeito de Carlos Casteglione (PT), que trabalha para obter o apoio de Contarato à sua candidata a prefeita, Joana D'Arck Caetano (PT), em Cachoeiro de Itapemirim, onde a Rede não tem candidato majoritário.
PDT QUER IR SOZINHO EM CACHU
Falando em Casteglione, em Cachoeiro e em possíveis acordos, publicamos na coluna do útlimo sábado (25) que o PT de Cachoeiro está procurando atrair o PDT para o palanque de sua pré-candidata a prefeita da cidade. O PDT, porém, tem candidato próprio: o líder comunitário e ex-vereador Fabrício do Zumbi. Em contato com a coluna, ele afirma que não abrirá mão da candidatura para compor com o PT.
JÁ ROBERTO QUER IR SOZINHO EM VIX
Falando em Rede, em PT e em possíveis acordos, líderes de bairro ligados ao PT têm espalhado a informação de que o vereador Roberto Martins (Rede), pré-candidato a prefeito, apoiará o ex-prefeito João Coser (PT). A assessoria do vereador desmente isso. Já a assessoria de Coser afirmou que “os dois têm conversado, mas de maneira informal”. “Ambos respeitam as respectivas pré-candidaturas: Roberto Martins pela Rede e João pelo PT. Mais à frente, num possível segundo turno, se um dos dois estiver na disputa, eles vão conversar novamente”.
CLEBINHO NEGA ACORDO E MENTORIA
Falando em vereadores de Vitória e em possíveis acordos, no último domingo (26), explicamos aqui os muitos sinais de um “acordão de cessar-fogo”, na Câmara de Vitória, entre o grupo de vereadores aliados do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) e aquele de opositores, representado pelo presidente da Casa, Clebinho (DEM). Este entrou em contato com a coluna para desmentir que tenha feito algum acordo. Disse, ainda, que o vereador Davi Esmael (PSD) – de quem já foi assessor – não é seu “mentor político”, ao contrário do que afirmamos. Clebinho ainda se diz pré-candidato a prefeito da Capital.
EUCLÉRIO MAIS GOVERNISTA QUE NUNCA
Falando em pré-candidatos do DEM a prefeituras e em possíveis acordos, conforme salientamos aqui na coluna do último dia 19, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) está sintonizadíssimo com o governo Casagrande e sua pré-candidatura a prefeito de Cariacica pode até cair nas graças e ganhar as bênçãos do Palácio Anchieta. Mais um indício forte disso é que, nesta quarta-feira (29), Euclério fará uma live com ninguém menos que o secretário estadual de Segurança Pública, o coronel Ramalho.
VOU ALI E JÁ VOLTO!
O signatário da coluna sai de férias e retorna à labuta diária no dia 10 de agosto. Até lá!