Assembleia vota projeto que "autoriza" uso da cloroquina para Covid-19

Vandinho Leite defende uso amplo da cloroquina Crédito: Amarildo

Em mais um capítulo da batalha política da oposição com o governo Casagrande em relação ao uso da cloroquina, a Assembleia Legislativa votará, nesta terça-feira (28), o projeto de lei do deputado Vandinho Leite (PSDB) que, basicamente, "autoriza o uso de cloroquina para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo".

Atualização sobre a votação: O Projeto de Lei 298/2020 começou a ser votado nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (28). O texto foi aprovado em dois colegiados: Constituição e Justiça e Saúde. A análise foi adiada a pedido do deputado Euclério Sampaio (DEM), que pediu mais tempo para analisar a proposta na comissão de Finanças.

Ou seja, por esse ponto de vista, o uso da cloroquina na verdade já está autorizado e, mesmo que aprovado, o projeto será inócuo, pois legislará sobre algo que já existe. Na prática, não mudará nada.

Eduardo Pazuello desde maio; do outro, deputados estaduais muito alinhados com Bolsonaro, seu discurso e suas estratégias. E, no centro da estratégia do presidente em relação à pandemia, se é que se pode chamar assim, está precisamente a massificação do uso dessa substância. De todo modo, há todo um contexto político por trás dessa batalha cloroquinesca estabelecida desde maio entre governo Casagrande e oposição: é a batalha que opõe, de um lado, um governo estadual que não concorda com as posições do presidente Bolsonaro a respeito da pandemia e não segue as diretrizes do Ministério da Saúde sob a gestão dedesde maio; do outro, deputados estaduais muito alinhados com Bolsonaro, seu discurso e suas estratégias. E, no centro da estratégia do presidente em relação à pandemia, se é que se pode chamar assim, está precisamente a massificação do uso dessa substância.

Após receber parecer técnico contrário de um procurador da Assembleia, ratificado pelo procurador-geral da Casa, o projeto de lei de Vandinho (PL 298/2020) vai a votação em plenário na tarde desta terça após aprovação, nesta segunda-feira (27), do requerimento de urgência apresentado pelo próprio autor do projeto.

A votação da urgência foi intrigante. O governo não mobilizou sua tropa parlamentar. O líder de Casagrande no plenário, Dary Pagung (PSB), liberou os deputados da base para votarem "conforme o próprio entendimento", ou seja, não orientou voto contra a urgência, que assim passou com a concordância de todos os 25 deputados presentes e aptos a votar no momento (a grande maioria, da base). A votação foi simbólica.

A princípio, supõe-se que o governo não queira ver esse projeto aprovado nesta terça. Então, só duas hipóteses explicam o comportamento de Dary:

Ou estou equivocado e o governo, na verdade, não está nem aí para esse projeto, a ponto de nem se importar que ele venha a ser aprovado, por entendê-lo como totalmente irrelevante. Ou o governo tem certeza absoluta de vitória na votação do mérito do projeto em plenário e, nesse caso, o líder só "permitiu" que a matéria fosse logo a votação para que o governo imponha logo uma derrota à oposição na Casa nesse tema, dê um enterro sumário ao projeto de Vandinho e sepulte de uma vez por todas essa discussão na Assembleia.

A segunda hipótese soa muito mais plausível, até porque, mesmo que o projeto seja inócuo no mérito, sua aprovação criaria um problema para Casagrande (que teria que vetar ou sancionar a lei de autoria de Vandinho) e, o que é mais importante, daria de bandeja uma vitória política para a oposição ao Palácio Anchieta representada pelo deputado tucano no Legislativo. Simbolicamente, o discurso da oposição ganhará força se isso ocorrer. Muito mais provável que o governo esteja convencido da vitória certa na votação do projeto em plenário.

O QUE DIZ O LÍDER DO GOVERNO

Indagado pela coluna, o próprio Dary não adiantou a estratégia para esta terça, mas argumentou:

"No caso do Espírito Santo, sempre foi respeitada a decisão médica, bem como dos municípios, de adotar em protocolos próprios o uso do medicamento. Mas infelizmente a indústria de fake news tem adotado posições extremas junto à sociedade e passou a construir uma narrativa que não condiz com a verdade, dizendo que o governo do Estado havia proibido uso da cloroquina dentro dos serviços públicos e privados. Isso não procede e representa uma verdadeira fake news, que atrapalha, e muito, o enfrentamento da pandemia. Agora vamos aguardar a análise das comissões."

O líder frisou esse último ponto: aguardar a análise das comissões. E, como o projeto está pautado para ser votado em regime de urgência, estas deverão emitir e votar os respectivos pareceres na hora, durante a sessão plenária a ser iniciada às 15 horas, sendo a primeira delas a de Constituição e Justiça (CCJ), onde os membros se posicionam acerca da constitucionalidade ou não da propositura.

A POSIÇÃO DE GANDINI

Será especialmente interessante observar-se a votação dentro da CCJ, por três motivos:

1) A fala de Dary sugere que, talvez, o projeto de Vandinho comece a ser enterrado ali mesmo;

2) Não é regra, mas a CCJ costuma se pautar pelo parecer elaborado pela Procuradoria Geral da Casa, e a opinião técnica, nesse caso, é pela inconstitucionalidade do projeto, porque "padece de vício de iniciativa";

3) O presidente da CCJ é O presidente da CCJ é Fabrício Gandini (Cidadania). Como um dos oficiais da tropa aliada de Casagrande, o deputado tem blindado bastante o governo ali dentro, costuma apagar rojões e desarmar pautas-bomba endereçadas ao Palácio Anchieta. Mas é, antes de tudo, o pré-candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) a prefeito de Vitória.

O QUE DIZ O PROJETO DE VANDINHO

Em termos sumários, o projeto assinado por Vandinho "autoriza o uso [de] cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença, enquanto durar a crise ocasionada pela pandemia causada pela Covid-19 - coronavírus".

De acordo com a redação do projeto, durante o período da pandemia, "[fica autorizada] a prescrição de medicamentos que contenham cloroquina ou hidroxicloroquina para o tratamento da doença causada pelo coronavírus responsável pelo surto".

Essa autorização "também se aplica aos pacientes com diagnóstico clínico da doença, sem comprovação laboratorial". E "o paciente, ou seu responsável, deverá ser esclarecido sobre o caráter experimental do medicamento e consentir no seu uso, mediante autorização formal".

A proposição de Vandinho foi protocolada em 20 de maio, mesmo dia em que o general Pazuello, que acabara de assumir interinamente o Ministério da Saúde, baixou o novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina por pacientes do novo coronavírus, tal como sempre quis Bolsonaro, apesar das fortes divergências existentes até entre especialistas no assunto (pesquisadores e infectologistas) quanto à eficácia e aos riscos desse tratamento.

A JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Abaixo transcrevemos alguns dos argumentos do projeto de lei de Vandinho:

O projeto de lei objetiva, emergencialmente, durante a crise ocasionada pela Covid-19 - coronavírus, autorizar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença a fim de exclusivamente salvar vidas.

[...]

A doença causada pelo novo coronavírus (a Covid-19) ainda não possui tratamento específico e eficaz, de modo que cientistas em todo o mundo realizam, neste momento, pesquisas e ensaios clínicos que buscam preencher essa lacuna. Entre as várias drogas testadas pelos pesquisadores, mostraram-se promissoras no tratamento de pacientes hospitalizados a cloroquina e a hidroxicloroquina.

[...]

Estamos cientes de que seu uso contra a Covid-19 ainda precisa ser estudado com profundidade. Porém, temos conhecimento do relato de vários médicos brasileiros sobre a efetividade de sua ação contra o coronavírus.

Assim, com a presente proposta, que autoriza o uso dessas duas substâncias no tratamento da Covid-19, pretendemos dar segurança jurídica aos médicos que venham a prescrevê-las. Isso porque, considerando a velocidade de propagação da pandemia, esperar todo o processo de validação terapêutica dessas drogas se mostra inviável. Além disso, queremos possibilitar que os pacientes tenham mais uma opção terapêutica contra a doença, de imediato.

Aqui se objetiva o direito de escolha, que o cidadão acometido por esta doença perversa tenha o direito de escolher se quer ser ou não tratado por esta medicação, ou seja, abre-se mais uma possibilidade de êxito em sua luta contra a morte.

O PARECER DA PROCURADORIA

O primeiro parecer da área técnica da Assembleia foi firmado pelo procurador Vinícius Oliveira Gomes Lima, no dia 9 de junho. Ele opinou pela inconstitucionalidade formal do projeto.

Em 25 de junho, o procurador-geral da Casa de Leis, Rafael Teixeira de Freitas, acompanhou o parecer do colega: "Acolho as conclusões do parecer técnico, com base nos fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 298/2020".

Abaixo, transcrevemos alguns trechos do parecer:

A prescrição de toda e qualquer medicamento é prerrogativa do médico, e o tratamento do paciente portador de Covid-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente que deve ser a mais próxima possível, com objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento.

[...]

O Conselho Federal de Medicina recentemente propôs a consideração da prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina pelos médicos, em condições excepcionais, mediante o livre consentimento esclarecido do paciente, para o tratamento da Covid-19.

[...]

“[...] insta registar que o presente Projeto de Lei é meramente autorizativo. [...] Não se pode falar em lei inócua ou decorativa, que o Poder Executivo cumpre se quiser.

O projeto autorizativo nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. A lei, portanto, deve conter comando impositivo àquele a quem se dirige, o que não ocorre nos projetos autorizativos, nos quais o eventual descumprimento da autorização concedida não acarretará qualquer sanção ao Poder Executivo, que é o destinatário final desse tipo de norma jurídica.