PT lança ex-secretária de Casteglione a prefeita de Cachoeiro

Joana D'Arck Caetano Crédito: Divulgação

Joana D'Arck Caetano foi escolhida pelo Diretório do Carlos Casteglione, que governou o município por dois mandatos sucessivos, de 2009 a 2016. A professorafoi escolhida pelo Diretório do PT em Cachoeiro de Itapemirim para ser a candidata do partido a prefeita da cidade, a maior do Sul do Espírito Santo, nas próximas eleições municipais (mantidas, até o momento, em outubro deste ano). Ela foi escolhida pelo voto de 14 dos 23 membros do Diretório Municipal na noite desta quarta-feira (10), em escrutínio por videoconferência que se encerrou perto das 22 horas. Entre seus eleitores na votação interna, o ex-prefeito, que governou o município por dois mandatos sucessivos, de 2009 a 2016.

"É a minha candidata", disse Casteglione à coluna. Os dois são muito próximos politicamente. No primeiro mandato dele à frente da prefeitura (2009/2012), Joana D'Arck foi subsecretária municipal de Educação. No segundo (2013/2016), foi secretária municipal de Cultura. Além disso, o ex-prefeito e a agora candidata pertencem à mesma corrente interna do PT no Espírito Santo, a Alternativa Socialista (a mesma do ex-prefeito de Vitória João Coser, por exemplo).

Para conquistar a candidatura, a ex-secretária derrotou outros dois postulantes à vaga: o oficial de Justiça Eduardo Paiva e o estudante do Ifes Felipe Gaspar. Aos 22 anos, o rapaz era o pré-candidato a prefeito mais jovem do PT em todo o Espírito Santo, mas não deu para ele.

Além de Casteglione, Joana D'Arck pôde contar com uma aliada de peso: a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha. Ela não votou, mas participou da plenária por videoconferência e apoiou a candidata apadrinhada pelo ex-prefeito. A corrente de Jackeline, Construindo um Novo Brasil (CNB), mantém há anos uma aliança no Estado com a de Casteglione e Coser. Foi essa parceria que garantiu, por exemplo, as vitórias de Coser e da própria Jackeline nas últimas duas eleições à presidência estadual do PT, respectivamente, em 2017 e em 2019.

Segundo Casteglione, também pesou na escolha do nome o fato de Jona D'Arck ser mulher (Cachoeiro, até hoje, só foi governada por homens). No próximo dia 27, o PT realizará o seu encontro municipal, no qual será discutida a política de alianças da sigla na eleição em Cachoeiro. Desde 2017, a cidade é administrada pelo prefeito Victor Coelho (PSB), candidato à reeleição.

Bacharel em Direito, com mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Ufes, Joana D'Arck é professora da rede pública estadual. Também é presidente (licenciada) do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde do Sul do Espírito Santo. Militante do PT há décadas, já foi vereadora de Cachoeiro, por apenas três meses (assumiu como suplente).

Com a decisão tomada nesta quarta-feira, pode-se dizer que o PT definiu quem serão seus candidatos a prefeito em todos os maiores municípios capixabas, nas próximas eleições municipais. Na sequência, recapitulamos para o(a) leitor(a) quem serão os representantes do partido na disputa majoritária nesses outros municípios.

SERRA

Na Serra, o partido lançará a assistente social e professora universitária Fernanda Maria Souza. De 2013 a 2015 (mandato passado do prefeito Audifax Barcelos), ela foi secretária municipal de Trabalho e Emprego da Serra.

Antes disso, passou por governos de Paulo Hartung e de Renato Casagrande, como gerente estadual de Trabalho e Renda da Secretaria Estadual de Trabalho (2009/2011) e gerente de Emprego da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.

No último governo de Paulo Hartung (2015/2018), Fernanda foi subsecretária estadual de Trabalho.

COLATINA

Na cidade atualmente governada por Sérgio Meneguelli (Republicanos), o candidato do PT será o ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do partido Genivaldo Lievore. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, ele também já foi vereador da cidade.

LINHARES

No município administrado por Guerino Zanon (MDB), o PT decidiu lançar o empresário e ex-deputado federal Odilon Gava.

SÃO MATEUS

Na cidade do Litoral Norte, o PT vai entrar na disputa com Eneias Zanelatto, ex-vereador da cidade e atual presidente municipal do partido. Ele deve concorrer com o atual prefeito, Daniel da Açaí (PSDB), que deve disputar a reeleição.

GUARAPARI

Candidato ainda indefinido, mas disputa interna afunilada em dois nomes: o Professor Adriano ou a jornalista Barbara Hora.

NOVA VENÉCIA

No município da região Noroeste, O PT vai concorrer com a Professora Cláudia.

DEMAIS CIDADES

Em Cariacica, lançou a professora Célia Tavares, com apoio do ex-prefeito e deputado federal Helder Salomão (PT). Já em Vila Velha, optou pelo nome de José Carlos Nunes, ex-deputado estadual e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Espírito Santo. Em Aracruz, o candidato petista será Adilso Simões.

CENA POLÍTICA: IRMÃOS SANGUÍNEOS

Ao descobrir o nome da candidata do PT à Prefeitura de Cachoeiro, fiquei tentado, confesso, mas não cairei na tentação de dizer que Joana D'Arck terá que enfrentar a "queimação" do PT junto a parte do eleitorado por causa do petrolão e da recessão econômica de 2015/2016. Tampouco direi que ela entra na fogueira que há de ser essa eleição na cidade do Sul do Estado. Seria fácil demais.

Em vez disso, a nossa Cena Política traz uma prova inconteste da ligação política, praticamente sanguínea, que une a agora candidata ao ex-prefeito Carlos Casteglione: conforme se vê nesta foto achada no Facebook dela, os dois já foram até doar sangue juntos. Piadas à parte, sempre um belo gesto.