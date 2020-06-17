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Eleições 2020

Jackeline Rocha, presidente do PT, não será mais candidata a nada

Inicialmente pré-candidata a prefeita de Vitória, depois cotada para concorrer em Colatina e na Serra, a presidente estadual do PT afirma que se dedicará exclusivamente à construção das chapas do partido pelos municípios capixabas

Públicado em 

17 jun 2020 às 19:13
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Jackeline Rocha é nova presidente do PT-ES
Jackeline Rocha é nova presidente do PT-ES Crédito: Amarildo
Até o início de março, ela era considerada pré-candidata do PT à Prefeitura de Vitória e chegou a dizer à coluna que seu nome estava à disposição. De repente, antes de poder se dar conta, foi “atropelada” pelo movimento interno do ex-prefeito João Coser, que colocou o próprio nome na praça, anunciou a pretensão de voltar à prefeitura e tornou-se, automaticamente, o favorito do partido para o posto. Estamos falando de Jackeline Rocha, a presidente estadual do PT e candidata da legenda de esquerda ao governo estadual na eleição passada, em 2018.
Após a entrada forte de Coser no processo, pegando de surpresa até a ela (aliada interna do ex-prefeito), Jackeline passou algumas semanas mergulhada, sem dar entrevistas. Durante esse período de recolhimento, seu nome passou a ser especulado, inclusive por correligionários, como possível candidata do PT a prefeita de Colatina (sua cidade natal), da Serra (onde mora) ou até de Cariacica (diante do impasse quanto a quem representaria a sigla na eleição no município já administrado pelo hoje deputado federal Helder Salomão).
Ela mesma jamais chegou a confirmar nenhuma dessas especulações. Agora, afirma em definitivo à coluna: não será candidata a nada nessas eleições municipais. “Não mais. O partido necessita de renovação, formação tecnológica... de acompanhamento na construção das chapas de vereanças e candidaturas nos municípios…”
A presidente estadual, portanto, pretende se dedicar exclusivamente ao trabalho de construção das chapas de prefeitos e vereadores do PT e à estruturação das campanhas pelos municípios capixabas. Deve esperar a próxima eleição, marcada para 2022, em que poderá concorrer a uma cadeira de deputada.
Em Vitória, o PT homologou mesmo a pré-candidatura de João Coser. Em Cariacica, após disputa entre representantes de algumas alas, o partido optou por lançar a professora Célia Tavares (apoiada por Helder). Em Colatina, o pré-candidato da agremiação é o ex-deputado estadual e ex-vereador Genivaldo Lievore.

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Se quer mesmo se concentrar em coordenar as candidaturas do PT pelo Estado, Jackeline não tem um trabalho nem um pouco fácil pela frente. No momento, sem exagero, a situação do partido é de “terra arrasada” na política municipal. Basta dizer que, desde janeiro, o partido não governa nem uma sequer das 78 cidades capixabas. Sim, o mesmo partido que, de 2009 a 2012, chegou a governar quatro dos sete maiores municípios capixabas: Vitória (Coser), Cariacica (Helder), Cachoeiro de Itapemirim (Carlos Casteglione) e Colatina (Leonardo Deptulski).
Em janeiro deste ano, Jackeline chegou a dizer à coluna que a meta da direção estadual do PT é eleger cerca de 20 prefeitos no Estado (um salto de 0 para 20), além de fazer de um a dois vereadores em município do Estado (de 78 a 156). É uma meta ambiciosa. Antes da janela para troca partidária de vereadores, entre maio e abril, o PT só somava 28 edis em todo o Espírito Santo.
No último pleito municipal, em 2016, o PT só elegeu um prefeito no Espírito Santo: o de Barra de São Francisco, Alencar Marim, que saiu da legenda em janeiro. Na eleição geral de 2018, o partido teve desempenho modesto: só fez um deputado federal (Helder) e uma deputada estadual (Iriny Lopes). Sob forte rejeição ao partido, o então candidato Jair Bolsonaro teria vencido a eleição presidencial em primeiro turno no colégio eleitoral do Espírito Santo.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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