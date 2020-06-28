Guerra ideológica de baixa qualidade se apoderou do Espírito Santo

Capitão Assumção, com dedo em riste, ataca o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, na sessão de 15/06/2020 Crédito: Reprodução YouTube da Assembleia

disputa de viés ideológico e de baixa qualidade, trazida por um avião da FAB, pousou com estrondo no solo do Espírito Santo. Essa disputa é ditada diretamente de dentro do Palácio do Planalto e, durante a pandemia do Uma, trazida por um avião da FAB, pousou com estrondo no solo do Espírito Santo. Essa disputa é ditada diretamente de dentro do Palácio do Planalto e, durante a pandemia do novo coronavírus , está mais enraizada que nunca em terras capixabas.

Ao contrário do que muitos querem fazer crer, a ideologia não é um mal em si, mas, ao contrário, algo próprio e inerente a toda ação política e a todo discurso político. Natural, portanto, que diferenças ideológicas se manifestem, por exemplo, no embate entre a oposição e o governo estadual. O problema é o exagero, o excesso de ideologização, que se traduz em extremismo, o qual rima, por sua vez, com fanatismo.

Nos últimos tempos, é o que se extrai da atuação da oposição ao governo Casagrande na Assembleia Legislativa . Isso é ruim para a própria oposição, que, assim, aparenta desespero. Soa como apelação e como oposição como um fim em si mesmo, só por oposição. Enfraquece a própria credibilidade.

Esse extremismo embota a visão e retira do debate o mínimo equilíbrio necessário, inclusive para que a oposição possa crescer, atingir seus objetivos e para que possa ser levada a sério fora do seu nicho de seguidores já convertidos. Ultimamente, tanto em publicações na internet como em pronunciamentos nas sessões da Assembleia, está faltando esse equilíbrio a opositores. Está faltando lógica e está faltando lucidez, enquanto sobram radicalismo e demagogia. Darei só um exemplo clamoroso.

Nésio Fernandes (filiado ao PCdoB e situado em outro polo ideológico, do ponto de vista estritamente partidário): Na sessão do último dia 15, o deputado Capitão Assumção (Patriota), em discurso com o dedo em riste, dentes trincados e webcam tremendo por causa do gestual, afirmou textualmente sobre o secretário estadual da Saúde,(filiado ao PCdoB e situado em outro polo ideológico, do ponto de vista estritamente partidário):

“Esse camarada está matando os nossos capixabas! São mais de mil mortos que estão na conta desse secretário! […] Cada deputado é dono do seu próprio mandato e deve obrigação ao povo, e não a um médico cubano irresponsável que está matando os capixabas! O sangue de mais de mil capixabas está nas mãos desse sanguinário, que obedece a ordens de Cuba! […] Vocês estão matando os capixabas! Não se precaveram para essa lástima, para essa tragédia, e querem pôr essa responsabilidade agora nas costas dos capixabas!”

Isso é apelação pura e simples.

Em primero lugar, após uma acusação como essa, seria forçosa uma reflexão sobre o que o deputado está fazendo para colaborar de verdade no combate à pandemia, para poupar vidas, além de praticar a estratégia de negacionismo ditada por seu líder e fazer campanha diária contra o isolamento social (até agora, a única estratégia com eficácia cientificamente validada para reduzir o contágio e preservar vidas).

Soa cômodo (e de novo: apelativo) sair apontado A, B ou C como “culpado por todas as mortes” por Covid-19 no Estado e, ao mesmo tempo, como autoridade política, manter uma atitude que em nada contribui para reduzir esse número de mortes, muito pelo contrário.

E aí pergunto: não obstante tudo isso, é correto afirmar que o governador do Estado ou o secretário da Saúde é culpado pelas mortes de uma doença nova, fatal e sem cura? É óbvio que não!

Montagem mostra a linguagem facial e gestual do deputado Capitão Assumção durante sua fala contra o secretário de Estado da Saúde Crédito: Montagem a partir de reprodução do YouTube da Assembleia

Por essa linha demagógica, poderíamos também afirmar, perfeitamente, que a culpa maior, até por estatura hierárquica, compete ao atual ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e/ou à pessoa do presidente da República, Jair Bolsonaro , apoiado incondicionalmente por Assumção.

Ora, é um presidente avestruz (o único entre as potências mundiais). É o rei do negacionismo, por sinal seguido aqui, com obediência e disciplina, pelo deputado bolsonarista. Desde o início, o presidente optou pela estratégia de fingir que o problema não é com ele e que, aliás, nem existe.

Contra todas as evidências, manteve-se e mantém-se inarredável nessa estratégia baseada em omissão deliberada e negação dos fatos. Fugiu, e assim persiste, de todas as responsabilidades imagináveis de um presidente da República numa crise humanitária como esta, sendo a maior delas de muito simples definição: liderar o país de verdade na travessia desta crise.

Tivesse Bolsonaro se disposto, minimamente, a coordenar os esforços sanitários em todos os níveis federativos, passando por Estados e municípios, será que o Brasil (Espírito Santo incluso) estaria experimentando hoje um quadro menos desesperador que o atual, com números possivelmente menos trágicos? É provável que sim.

Dito tudo isso, pergunto: ainda assim, é correto botar todas as mortes do país na conta de Bolsonaro, dizer que ele é pessoalmente responsável por cada vítima de Covid-19 no Brasil? É óbvio que não!!!

Então por que o que não vale para um (o aliado) deveria se aplicar ao outro (o adversário)?

Mais bom-senso seria bem-vindo.