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Guerra ideológica de baixa qualidade se apoderou do Espírito Santo

Oposição a governo Casagrande cumpre papel fundamental, mas está enfraquecendo a si mesma com postagens e declarações apelativas que expõem falta de lucidez, expressam fanatismo ideológico e minam a credibilidade dos próprios deputados

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 06:00

Públicado em 

28 jun 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Capitão Assumção, com dedo em riste, ataca o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, na sessão de 15/06/2020
Capitão Assumção, com dedo em riste, ataca o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, na sessão de 15/06/2020 Crédito: Reprodução YouTube da Assembleia
Uma disputa de viés ideológico e de baixa qualidade, trazida por um avião da FAB, pousou com estrondo no solo do Espírito Santo. Essa disputa é ditada diretamente de dentro do Palácio do Planalto e, durante a pandemia do novo coronavírus, está mais enraizada que nunca em terras capixabas.
Ao contrário do que muitos querem fazer crer, a ideologia não é um mal em si, mas, ao contrário, algo próprio e inerente a toda ação política e a todo discurso político. Natural, portanto, que diferenças ideológicas se manifestem, por exemplo, no embate entre a oposição e o governo estadual. O problema é o exagero, o excesso de ideologização, que se traduz em extremismo, o qual rima, por sua vez, com fanatismo.
Nos últimos tempos, é o que se extrai da atuação da oposição ao governo Casagrande na Assembleia Legislativa. Isso é ruim para a própria oposição, que, assim, aparenta desespero. Soa como apelação e como oposição como um fim em si mesmo, só por oposição. Enfraquece a própria credibilidade.
Esse extremismo embota a visão e retira do debate o mínimo equilíbrio necessário, inclusive para que a oposição possa crescer, atingir seus objetivos e para que possa ser levada a sério fora do seu nicho de seguidores já convertidos. Ultimamente, tanto em publicações na internet como em pronunciamentos nas sessões da Assembleia, está faltando esse equilíbrio a opositores. Está faltando lógica e está faltando lucidez, enquanto sobram radicalismo e demagogia. Darei só um exemplo clamoroso.
Na sessão do último dia 15, o deputado Capitão Assumção (Patriota), em discurso com o dedo em riste, dentes trincados e webcam tremendo por causa do gestual, afirmou textualmente sobre o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes (filiado ao PCdoB e situado em outro polo ideológico, do ponto de vista estritamente partidário):
“Esse camarada está matando os nossos capixabas! São mais de mil mortos que estão na conta desse secretário! […] Cada deputado é dono do seu próprio mandato e deve obrigação ao povo, e não a um médico cubano irresponsável que está matando os capixabas! O sangue de mais de mil capixabas está nas mãos desse sanguinário, que obedece a ordens de Cuba! […] Vocês estão matando os capixabas! Não se precaveram para essa lástima, para essa tragédia, e querem pôr essa responsabilidade agora nas costas dos capixabas!”
Isso é apelação pura e simples.
Em primero lugar, após uma acusação como essa, seria forçosa uma reflexão sobre o que o deputado está fazendo para colaborar de verdade no combate à pandemia, para poupar vidas, além de praticar a estratégia de negacionismo ditada por seu líder e fazer campanha diária contra o isolamento social (até agora, a única estratégia com eficácia cientificamente validada para reduzir o contágio e preservar vidas).
Soa cômodo (e de novo: apelativo) sair apontado A, B ou C como “culpado por todas as mortes” por Covid-19 no Estado e, ao mesmo tempo, como autoridade política, manter uma atitude que em nada contribui para reduzir esse número de mortes, muito pelo contrário.

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O governo estadual comete falhas? Comete-as. A primeira e mais evidente delas é a tomada de algumas decisões dúbias e questionáveis. Em relação à possível decretação de um lockdown, houve mensagens e medidas contraditórias, além de vaivém e bate-cabeça entre secretários, pontos já detidamente criticados aqui, inclusive.
Há suspeitas e investigações relacionadas a contratações emergenciais, como a do MPES que atinge quatro contratos firmados pelo hospital Dório Silva. Há denúncias, investigadas pelos próprios deputados, relativas à falta de medicamentos e equipamentos e às condições de trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente. Há a ação civil pública ajuizada pelo MPF apontando inconsistências no Painel Covid-19 e a divulgação de "dados enganosos" sobre a ocupação dos leitos para pacientes da doença na rede pública do Estado.
A decisão de não abrir hospitais de campanha é controversa até entre especialistas: alguns entendem a abertura como necessária, embora o próprio Ministério da Saúde recomende a medida só em último caso e o governo insista na tese de que a expansão dos leitos promovida em hospitais estaduais permanentes já superou muitas vezes a que teria sido proporcionada com a criação de hospitais de campanha (provisórios e com estrutura precária).
E aí pergunto: não obstante tudo isso, é correto afirmar que o governador do Estado ou o secretário da Saúde é culpado pelas mortes de uma doença nova, fatal e sem cura? É óbvio que não!
Montagem mostra a linguagem facial e gestual do deputado Capitão Assumção durante sua fala contra o secretário de Estado da Saúde
Montagem mostra a linguagem facial e gestual do deputado Capitão Assumção durante sua fala contra o secretário de Estado da Saúde Crédito: Montagem a partir de reprodução do YouTube da Assembleia
Por essa linha demagógica, poderíamos também afirmar, perfeitamente, que a culpa maior, até por estatura hierárquica, compete ao atual ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e/ou à pessoa do presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiado incondicionalmente por Assumção.
Ora, é um presidente avestruz (o único entre as potências mundiais). É o rei do negacionismo, por sinal seguido aqui, com obediência e disciplina, pelo deputado bolsonarista. Desde o início, o presidente optou pela estratégia de fingir que o problema não é com ele e que, aliás, nem existe.
Contra todas as evidências, manteve-se e mantém-se inarredável nessa estratégia baseada em omissão deliberada e negação dos fatos. Fugiu, e assim persiste, de todas as responsabilidades imagináveis de um presidente da República numa crise humanitária como esta, sendo a maior delas de muito simples definição: liderar o país de verdade na travessia desta crise.

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Tivesse Bolsonaro se disposto, minimamente, a coordenar os esforços sanitários em todos os níveis federativos, passando por Estados e municípios, será que o Brasil (Espírito Santo incluso) estaria experimentando hoje um quadro menos desesperador que o atual, com números possivelmente menos trágicos? É provável que sim.
Dito tudo isso, pergunto: ainda assim, é correto botar todas as mortes do país na conta de Bolsonaro, dizer que ele é pessoalmente responsável por cada vítima de Covid-19 no Brasil? É óbvio que não!!!
Então por que o que não vale para um (o aliado) deveria se aplicar ao outro (o adversário)?
Mais bom-senso seria bem-vindo.
No cumprimento de seu papel de fiscalizar, criticar e cobrar o governo, a oposição é útil e importantíssima em nossa democracia. Mas, quando desce a esse nível de apelação, soa como oposição radical, enfraquecendo a própria atuação. Dentro do seu nicho, isso pode até fortalecê-la. Mas seu nicho já é seu nicho, já está convertido. Fora dele, pode ser ruim para ela mesma, na medida em que perde credibilidade com declarações raivosas e destrambelhadas como essa (e outras) de Assumção.
Desnecessário acrescentar que apostar em difusão maciça de desinformação via aplicativos de trocas de mensagens não contribui em nada para melhorar essa credibilidade. Tampouco investir em campanhas difamatórias para abalar a reputação de adversários.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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