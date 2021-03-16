É preciso prestar muita atenção ao que disse Léo de Castro

Léo de Castro dá sinais de que quer abandonar o barco de Bolsonaro Crédito: Amarildo

Mas, para além de eventuais aspirações eleitorais deixadas nas entrelinhas, o texto também ganha importância porque pode ser lido, antes de tudo, como um desabafo e uma confissão do autor de que nem ele, um eleitor assumido de Jair Bolsonaro em 2018, aguenta mais as trapalhadas do presidente e do governo liderado (ou não) pelo capitão reformado, inclusive na área econômica.

O tom indignado antecipado pelo título acompanha todo o texto, que assim começa: “Não é fácil para mim escrever este artigo. Por natureza, sou otimista. Procuro achar sempre o lado positivo dos fatos, mas o atual momento da política no Brasil tem abusado do meu otimismo e gerado uma profunda indignação. Vem aí uma ressaca, uma grande crise. Não sei exatamente quando nem com qual intensidade, mas, por tudo que se vê, me arrisco a dizer que já ela está contratada”.

Na sequência, sem citar Jair Bolsonaro, o empresário enumera uma série de problemas sobrepostos que não podem ser lidos sem pensarmos na responsabilidade direta do presidente da República, destacadamente “a ausência de uma liderança equilibrada para conduzir e unificar o país neste momento de desafios gigantescos”. O autor também cita, entre outros pontos, o “recrudescimento da pandemia, com sucessivos recordes de mortes”; “intervenções populistas em empresas estatais que há tempos deveriam ter sido privatizadas”; “tentativas de tabelamento dos preços dos fretes, contrariando a lei da oferta e da procura”; “desconstrução de movimentos relevantes para reduzir a corrupção”; “líderes globais olhando para o próprio umbigo em vez de pensar globalmente”.

Pode ser traduzido assim: sentado à cadeira de presidente, temos um governante sem equilíbrio que não lidera o país para nada e que só gera conflitos no momento em que o mais necessitamos de união nacional. Já a agenda liberal reformista de Paulo Guedes agoniza, atrapalhada pelo próprio presidente.

Na conclusão do artigo, Léo de Castro defende que “quem tem a solução neste momento é a política e os(as) políticos(as)”. O que levou alguns a interpretar o texto do empresário como preparação do terreno para seu ingresso pessoal na vida pública é que, ora, quem nos conduziu a essa “crise contratada” foram os políticos que aí estão, de modo que deles é difícil esperar uma mudança radical que nos tire do fundo desse abismo.

Mas, falando em “mudança radical”, o artigo de Castro chama ainda mais a atenção se comparado ao que ele mesmo publicou dois meses antes: “O Brasil precisa de liderança” . Numa substancial transformação, a profissão de fé em Bolsonaro virou praticamente a confissão de perda dessa fé.

Em 10 de janeiro, o ex-presidente da Findes ainda manifestava uma esperança inquebrável no governo bolsonarista, resistente a todas as evidências de disfuncionalidade do governo, desorientação total na economia e inépcia pessoal do presidente para exercer o cargo ao qual foi alçado: “Como minha profissão exige otimismo, ainda acredito na capacidade do presidente de liderar o país, como tantos outros que votaram nele, entre os quais me incluo, também acreditam”. Em oito semanas, a esperança cedeu à indignação.

O que houve nesse interstício de 56 dias que justifique tal mudança de tom? Podemos arriscar: a pataquada de Bolsonaro em relação à mudança na presidência da Petrobras, que veio somar-se a tantos outros precedentes acumulados de perda de credibilidade.

Desse modo, o último artigo de Léo de Castro e, mais precisamente, a comparação desse último com o anterior, são um perfeito sintoma de um fenômeno maior que está em curso no país: o gradativo desembarque das tropas aliadas do governo Bolsonaro nos setores produtivo e financeiro; a corrosão do apoio social do presidente nas classes mais afortunadas – nas quais, segundo as mais recentes sondagens dos institutos de pesquisa, estão hoje seus maiores índices de reprovação.

Antes que se consume o naufrágio iminente (a tal “crise contratada”), investidores e empresários têm abandonado a fé e o navio conduzido (?) por Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes . Um navio à deriva, cujo capitão, na dupla acepção do termo, nunca demonstrou saber bem para onde levar, até porque nunca teve efetivamente um plano de viagem nem uma carta náutica.

Mas foi a nave na qual embarcaram em peso os representantes do PIB do país em 2018. Por quê? Porque, do ponto de vista estritamente econômico, a aposta fazia pleno sentido, por mais pérfidas que fossem as opiniões e o histórico de declarações do então candidato em uma série de outras matérias igualmente importantes.

Primeiro porque, do outro lado do tablado, havia o representante do partido que, quatro anos antes, arremessara o país na maior recessão de nossa história, resultante das políticas econômicas e fiscais desastrosas aplicadas por Dilma Rousseff. Não inspirava a menor esperança de recuperação econômica, ao contrário. Segundo porque Bolsonaro – após três décadas expressando, como congressista, uma visão estatista na economia, herdada do regime militar –, apresentou-se ao eleitorado como um recém-convertido à cartilha do liberalismo econômico.

Para dar lastro a seu suposto compromisso com a agenda liberal, o então deputado escalou, já no início da campanha, o economista Paulo Guedes como seu futuro ministro da Fazenda – do mesmo modo que convidaria Moro para o Ministério da Justiça a fim de lastrear seu alegado compromisso com a agenda de combate à corrupção. Como no caso da agenda anticrime, a “conversão” do militar estatista à cartilha liberal era puro ilusionismo eleitoral. Mas, bem, lá estava Paulo Guedes, com suposta carta branca para agir e implementar suas reformas liberais modernizantes.

E assim, até por eliminação, o setor produtivo e o financeiro abraçaram em peso a candidatura de Bolsonaro. Mas a realidade do governo se impôs, assim como o autoritarismo e o intervencionismo congênito de Bolsonaro, que, bem disfarçado durante a campanha, tratou de sair do disfarce mal ele subiu a rampa do Planalto.

Passada a metade do governo, não há mais fé inabalável que resista às evidências fáticas, concretas, objetivas… e à análise racional que costuma determinar as apostas políticas dos agentes econômicos que produzem, empreendem, investem, arriscam seu dinheiro e dependem de estabilidade política e solidez econômica para prosperar no país. A ilusão acabou.

O mercado e o empresariado não nutrem amor eterno por ninguém. Orientam-se pela razão pragmática, isto é, por resultados. O governo Bolsonaro não entregou os prometidos, mas uma “crise contratada”.

ADENDO: "GLOBALISMO" E DEMOCRACIA