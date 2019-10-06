Cenas Políticas: Max e Colnago fazem as pazes e prefeito comete ato falho

Max Filho e Cesar Colnago. Crédito: Amarildo

Em novembro de 2017, o então vice-governador César Colnago e o prefeito de Vila Velha, Max Filho, mediram forças na convenção estadual do PSDB, vencida por Colnago. Foi uma disputa renhida pela presidência estadual do partido, na qual César e Maximus se digladiaram na arena dos tucanos. Por muito tempo, a relação entre os dois ficou estremecida. Mas esses dias ficaram para trás.



Na convenção do PSDB de Vila Velha, realizada na última quinta-feira (3) na Câmara Municipal, Colnago (não mais presidente) compôs a mesa de autoridades. E ouviu estas palavras de Max: “A vida me ensinou que mais significativos que os encontros são os reencontros. César, como é bom reencontrá-lo nesta caminhada”, disse o prefeito publicamente, em seu pronunciamento.

Max pulou esta parte, mas a “caminhada” em questão é aquela rumo à sua reeleição em 2020.

“VOU ANDAR COM MAX”

Estranhamente, Colnago ficou quieto, na dele, lá no cantinho da mesa. Foi um dos poucos a não discursar. Depois da convenção, o ex-vice-governador me contou: “Eu disse para o Max: não vou falar [na convenção]. Mas vou andar com você [na campanha à reeleição]. Sempre estive com ele aqui, quando perdeu e quando ganhou”. Colnago é mais um que não tem dúvida de que Max é candidato à reeleição.

TODOS, MENOS ELE...

Durante a convenção, todos os líderes tucanos presentes lançaram Max à reeleição: o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o deputado estadual Emilio Mameri e o também deputado estadual Vandinho Leite (atual presidente do partido no Espírito Santo). Todos, menos... o próprio Max! Experimentado como é na política, o prefeito limitou-se a dizer que “2020 nós discutiremos em 2020”.

ANOTEM AÍ

Na hora certa para ele, quando a campanha estiver bem mais próxima, Max assumirá a candidatura à reeleição, “atendendo a um chamado do partido”. Podem me cobrar.

ATO FALHO

Max Filho cometeu, contudo, um ato falho maior que o bico dos tucanos. Vandinho é pré-candidato a prefeito da Serra. Quando saudava as autoridades presentes, Max dirigiu-se assim ao colega: “Quero saudar o Vandinho, que também é pré-candidato a prefeito”. TAMBÉM.

“MAIS GOSTOSO”

O líder de Max na Câmara de Vila Velha, vereador Reginaldo Almeida (PSC), aproveitou o seu discurso para provocar a oposição na cidade: “Uma coisa eu posso dizer: estamos incomodando. E, quando incomoda, é mais gostoso”.

Como registramos na última quarta-feira (2), o vereador Arnaldinho Borgo (MDB), opositor de Max e pré-candidato a prefeito, aproveitou a presença do filho de Max Mauro na Câmara na sessão de segunda-feira (30) para enfileirar críticas pesadas à gestão de Max. O prefeito deixou-o sem resposta.

“CAPACIDADE ACABATIVA”

A convenção também foi marcada por momentos gozados. Max Filho inovou com um trocadilho: “Sempre peço a Deus que me dê iniciativa, mas também que me dê ‘acabativa’, para que eu consiga acabar todas as obras incompletas que herdei”.

DONA ARLETE E SEUS MAIS DE 20 FILHOS

Também vereadora da base, Dona Arlete (PSL) prestigiou a convenção do PSDB, mas teve que se retirar mais cedo. O motivo: era o aniversário dela. Max não resistiu à troça: “Está mais que perdoada. Tem 22 filhos esperando, querendo prestigiá-la”.

Max Filho (ao centro) conversa ao pé do ouvido com Bruno Araújo: bancada do "cabelo crespo". Crédito: Vinicius Lodi

“BANCADA DO CABELO CRESPO”

E nem o presidente nacional, dos tucanos Bruno Araújo, escapou do bom humor do prefeito. Max e ele cultivam boa relação desde que foram colegas na bancada do PSDB na Câmara Federal, em 2015 e 2016. O prefeito lembrou esses tempos: “A gente brincava que, nessa época, a bancada do PSDB só tinha deputado com cabelo escorridinho. E eu assim, com o cabelinho meio ruim. O Bruno também… A gente se identificava!”

DR. IVAN

Conhecido pela dificuldade em acertar conjugações verbais e concordâncias verbo-nominais, o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), foi o “anfitrião” do evento. Aliado de Max, também recebeu reverências do prefeito. Nesse momento, um dos vereadores da situação o exaltou: “Professor Ivan”. Outro, ainda mais empolgado, emendou: “Professor, não. Doutor Ivan!”

CAMPEÃ DAS BIKES COMPARTILHADAS

Falando sério, Max deu um número interessante. Segundo o prefeito, desde que o Bike VV foi implantado, Vila Velha tem se destacado como a cidade com maior índice de compartilhamento de bicicletas: cada uma, em média, é utilizada por 13 usuários por dia. A segunda cidade no ranking, segundo ele, é o Rio de Janeiro, com média de oito compartilhamentos por dia.

