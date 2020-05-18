A banana de Bolsonaro para o próprio discurso anticorrupção

República das Bananas Crédito: Amarildo

Bolsonaro candidatou-se e elegeu-se em 2018 com um forte discurso de tolerância zero em face da corrupção. Com ele, “a mamata ia acabar”. A retórica de campanha resistiu muito pouco à realidade do governo. Rapidamente, sucumbiu ao peso dos fatos, em uma série de episódios que, mais que revelar novidades, só realçaram pontos marcantes da trajetória política de Bolsonaro e de seus filhos:

As investigações sobre esquema de candidaturas laranjas pelo PSL em 2018 (e o ministro do Turismo segue lá); as fortes suspeitas de existência de nepotismo e da existência de funcionários fantasmas nos gabinetes dos filhos e dele mesmo quando era parlamentar; a obscura ligação com Fabrício Queiroz; as relações estreitas (e elogiosas) com grupos milicianos no Rio de Janeiro; os indícios de prática continuada de rachadinha no gabinete do filho Flávio Bolsonaro, na Alerj...

O discurso era (e é) contra o establishment, contra as “velhas práticas políticas”, diferente de tudo e de todos. Mas nada pode ser mais velho e mofado na política que nepotismo e esquemas envolvendo assessores parlamentares.

status de superministro, Bolsonaro cortou logo seu orçamento e suas asas, não mostrou o menor empenho em manter a promessa de lhe “dar” o Coaf e cansou-se de desautorizá-lo em público. E o Moro ? Convidado para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, supostamente como um símbolo do compromisso do governo entrante com o combate à corrupção, foi sendo cozido, cozido, cozido... até pular da panela! Muito longe de atender à expectativa de que lhe dariade superministro, Bolsonaro cortou logo seu orçamento e suas asas, não mostrou o menor empenho em manter a promessa de lhe “dar” o Coaf e cansou-se de desautorizá-lo em público.