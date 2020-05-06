Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Centrão gerencia distribuição de cargos, e Bolsonaro inicia nomeações
Jogo Político

Centrão gerencia distribuição de cargos, e Bolsonaro inicia nomeações

Fernando Marcondes de Araújo Leão foi nomeado como diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Indicação de Leão para o cargo foi levada ao governo pelo líder do PP na Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 19:26

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 19:26

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro está costurando acordos para manter governabilidade Crédito: Marcos Corrêa/PR
Gigantes do chamado centrão, como PP e PL, estão gerenciando a distribuição de cargos do governo federal para atrair partidos menores para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O "Diário Oficial" da União desta quarta-feira (6) trouxe a nomeação de Fernando Marcondes de Araújo Leão como diretor-geral do Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), com salário de R$ 16.944,90. 
A autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, é responsável pela construção de barragens e açudes nas regiões áridas do país. Tem forte caráter assistencial no interior do Nordeste. Parlamentares e um técnico do governo disseram à reportagem que a indicação de Leão para o cargo foi levada ao governo pelo líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), um dos interessados em disputar a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara em fevereiro de 2021.  Procurado, Lira, que esteve no Palácio do Planalto no fim desta manhã, não respondeu à reportagem.
O novo diretor-geral do Dnocs, no entanto, não é do PP, mas do Avante (7 deputados), partido no qual ingressou em março deste ano. Antes, ele foi filiado por 32 anos ao PTB. Até hoje, Fernando Leão ocupava o cargo de gerente-geral do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em Pernambuco. 
Segundo relatos feitos reservadamente à reportagem por três parlamentares de duas siglas que integram o bloco do centrão, as legendas maiores têm um guarda-chuva com outras menores em busca de uma base de apoio para Bolsonaro no Congresso. Entre os cargos negociados por eles com Bolsonaro estão Banco do Nordeste, Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e secretarias do Ministério de Desenvolvimento Regional, entre outros. 

Veja Também

Bolsonaro vê Moro 'candidatíssimo' e teme enfrentar ex-ministro em 2022

Base de Bolsonaro comemora depoimento 'sem surpresas' de Moro

Conforme um destes parlamentares, o PP (com 40 integrantes na Câmara) e os nanicos de seu grupo somam 80 deputados. O centrão como um todo tem cerca de 200 deputados, número suficiente para barrar ameaças contra Bolsonaro, de pautas-bomba a eventuais pedidos de impeachment.

VELHA POLÍTICA? 

Eleito com a promessa de acabar com o que chama de "velha política", baseada no toma lá, dá cá, o presidente iniciou nas últimas semanas negociações com líderes do centrão. Quando questionado sobre o assunto, Bolsonaro vinha repetindo que só poderia ser cobrado de algo que fosse publicado no "Diário Oficial" da União. Nesta quarta-feira (6), quando isso aconteceu, Bolsonaro não parou para falar com os jornalistas na porta do Palácio do Alvorada, como costuma fazer diariamente. 
O nome Fernando Leão chegou a Arthur Lira por intermédio do deputado Sebastião Oliveira (PE), que, embora ainda esteja filiado ao PL, comanda extraoficialmente o Avante em Pernambuco. Leão foi secretário-executivo da Secretaria de Transportes de Pernambuco, pasta que foi comandada por Oliveira. A reportagem não conseguiu contato com eles. Oficialmente, o Avante é presidido no estado por Waldemar Oliveira, irmão de Sebastião Oliveira e primeiro suplente do senador Humberto Costa (PT-PE). 
A indicação do filiado ao Avante irritou deputados do PP, que veem no gesto uma tentativa de Lira de angariar apoio para sua candidatura à presidência da Câmara. Além disso, estes parlamentares reclamam do tamanho dos cargos que estão sendo negociados, já que Bolsonaro tem blindado até agora o primeiro escalão de seu governo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bolsonaro minimiza violência contra imprensa durante ato: 'Houve zero agressão'

Bolsonaro manda repórteres 'calarem a boca' e nega interferência na PF

Da "gripezinha" ao "e daí?": as falas de Bolsonaro em cada fase da pandemia

Bolsonaro devolve Funarte a maestro afastado na gestão de Regina Duarte

Aras pede investigação sobre agressões a jornalistas em ato com Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados