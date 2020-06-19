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À flor da Pelles

Você conhece o poder da energia sexual?

Dependendo da conectividade da relação, há uma intensa troca de energia, o que pode ser favorável ou prejudicial para ambos

Públicado em 

19 jun 2020 às 16:17
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Sexo: saiba como incluir brinquedos na relação e ter mais prazer
O sexo nada mais é do que um ritual de troca de energias, pensamentos, emoções e sensações Crédito: Reprodução/ Instagram @90scigarettes
Vendo tudo isso que está acontecendo, logo após o Dia dos Namorados, fica a pergunta: “Como fazer quando há uma diferença de energia sexual no casal?”. Primeiro, é preciso entender o que é a energia sexual. Para entender que ela existe, deve-se acreditar que somos um espírito, que temos uma alma e estamos dentro de um corpo.
A energia vital nos move, gerando nosso bem-estar mental, emocional e físico. E a energia sexual nos capacita a elevar nossa consciência e avançar para níveis mais altos de energia. Durante o ato sexual, há uma expansão nos nossos campos energéticos, isso quando se tem amor. Quando o sexo é casual, sem amor, a energia não flui. Alguns se sentem “travados ou estacionados”, sem conseguir uma plenitude sexual.
Já parou pra pensar, quando um homem entra em você, qual tipo de consciência e energia ele carrega? Você sabe se ele está amargurado? Feliz? Depressivo? Ama a si mesmo? E te ama? E o mesmo vale para as mulheres, pois quando ela se permite, ela está te abençoando ou amaldiçoando? Ela está frustrada ou cheia de energia boa?
O sexo nada mais é do que um ritual de troca de energias, pensamentos, emoções e sensações. Durante o sexo você sem querer libera e recebe energia, como se fosse um efeito esponja.

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Dependendo da conectividade da relação, há uma troca de energia intensa, que pode ser favorável ou prejudicial para ambos. Há pesquisas que afirmam existirem parceiros que sentem-se tão bem com essa troca energética, que a sensação relatada é como se já se conhecessem há tempos. Em contrapartida, algumas pessoas depois de vivenciar o ápice do prazer, se sentem consumidas, exaustas e esgotadas.
Por isso devemos ficar sempre atentos com quem estamos nos relacionando sexualmente, devemos perceber quais as emoções e energias comandam nossos sentimentos e pensamentos, pois o nosso corpo é reflexo disso. Infelizmente a maioria das pessoas não sabe a força que a energia sexual tem.
O seu corpo te mostra isso, ele te dá sinais de que aquela pessoa tem ou não a mesma vibração que você, fique atento e proteja sua energia! Esteja ciente do verdadeiro poder do sexo. Se você soubesse o quão importante é a energia sexual, não faria com qualquer um (a), ou mesmo insistiria em certos momentos.

Virgínia Pelles

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