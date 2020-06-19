Você conhece o poder da energia sexual?

O sexo nada mais é do que um ritual de troca de energias, pensamentos, emoções e sensações Crédito: Reprodução/ Instagram @90scigarettes

Vendo tudo isso que está acontecendo, logo após o Dia dos Namorados, fica a pergunta: “Como fazer quando há uma diferença de energia sexual no casal?”. Primeiro, é preciso entender o que é a energia sexual. Para entender que ela existe, deve-se acreditar que somos um espírito, que temos uma alma e estamos dentro de um corpo.

A energia vital nos move, gerando nosso bem-estar mental, emocional e físico. E a energia sexual nos capacita a elevar nossa consciência e avançar para níveis mais altos de energia. Durante o ato sexual, há uma expansão nos nossos campos energéticos, isso quando se tem amor. Quando o sexo é casual, sem amor, a energia não flui. Alguns se sentem “travados ou estacionados”, sem conseguir uma plenitude sexual.

Já parou pra pensar, quando um homem entra em você, qual tipo de consciência e energia ele carrega? Você sabe se ele está amargurado? Feliz? Depressivo? Ama a si mesmo? E te ama? E o mesmo vale para as mulheres, pois quando ela se permite, ela está te abençoando ou amaldiçoando? Ela está frustrada ou cheia de energia boa?

O sexo nada mais é do que um ritual de troca de energias, pensamentos, emoções e sensações. Durante o sexo você sem querer libera e recebe energia, como se fosse um efeito esponja.

Dependendo da conectividade da relação, há uma troca de energia intensa, que pode ser favorável ou prejudicial para ambos. Há pesquisas que afirmam existirem parceiros que sentem-se tão bem com essa troca energética, que a sensação relatada é como se já se conhecessem há tempos. Em contrapartida, algumas pessoas depois de vivenciar o ápice do prazer, se sentem consumidas, exaustas e esgotadas.

Por isso devemos ficar sempre atentos com quem estamos nos relacionando sexualmente, devemos perceber quais as emoções e energias comandam nossos sentimentos e pensamentos, pois o nosso corpo é reflexo disso. Infelizmente a maioria das pessoas não sabe a força que a energia sexual tem.