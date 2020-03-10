Por que Daniel do BBB20 teria brochado em momento com Marcela?

Um dos participantes desta edição do Big Brother Brasil (BBB20), Daniel, de 22 anos, teria brochado nesta madrugada durante um momento com Marcela, debaixo do edredom. Pelo que percebemos foi o que aconteceu, e aí fica a dúvida: será por quê?
Caso tenha sido mesmo uma brochada, vamos tentar analisar os fatos. Será que Marcela, por ser um mulherão, acabou gerando muita expectativa e muita ansiedade nele, principalmente para mostrar resultado? Ou será a pressão gerada pela exposição do jogo? Ou ainda porque falta química entre os dois, ou pelo menos da parte dele? Será que era isso o que ele queria nesse momento? São tantas as perguntas... Mas agora vai a minha: quem nunca amarelou na hora H? Ou pelo menos conhece alguém que já tenha passado por isso?
A verdade é que isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade. O problema é quando isso começa a se tornar frequente, e afetar a vida sexual do casal. Neste caso é necessária a busca de uma ajuda para investigar a causa, seja ela por desordem física (doenças associadas) ou emocional.
Temos que estar alerta, não só com a brochada, mas também com a dificuldade de manter o desempenho (quando o órgão não mantém a rigidez, fica “meia boca”). Ou mesmo quando a relação sexual termina muito rápido, e a ejaculação acontece antes, durante ou pouco depois da penetração, com mínima estimulação sexual.
E sempre fica a dúvida. Como prevenir? Hábitos de vida saudáveis é o melhor caminho para tudo na vida. E há uma boa notícia, na maioria das vezes, os problemas associados à disfunção erétil são passíveis de controle e tratamento. Fazer uma atividade física regular, dormir bem, evitar consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, sempre se alimentar de forma equilibrada e saudável são ações de prevenção.
Mas tem algo que muita gente não leva em consideração e influencia consideravelmente, que são as causas emocionais. Muitas pessoas nem acreditam, mas a educação recebida pela família e pela escola pode influenciar - e muito! - nesse processo. Dependendo da forma como for feita, pode garantir autoconﬁança e autoestima, sem cobranças, e combatendo mitos, tabus e preconceitos. Ou, ao contrário: pode gerar insegurança e ideias errôneas a respeito da sexualidade. E talvez esse seja um dos pontos cruciais de muitas brochadas na juventude.