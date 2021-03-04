Temos um Messias ou um Pilatos no comando do Brasil?

Basta colecionarmos suas falas e seus discursos, e depois, assistirmos. Não há uma narrativa que se sustente, aliás, todas se contradizem. E isso revela muito bem o que temos no Palácio do Planalto: uma cópia fidedigna de Pôncio Pilatos. Temos um presidente que não se cansa de lavar as mãos na bacia da incoerência, da arrogância e da mediocridade, mas nesse caso, ele não lava as mãos nas águas, mas no sangue dos milhares de brasileiros que morreram no país, vítimas da Covid-19.