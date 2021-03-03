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No Palácio do Planalto

Bolsonaro promove almoço festivo em dia de recorde de mortes

A alegria de Jair Bolsonaro foi criticada pelo deputado federal Fábio Trad, que se disse enojado com a conduta do presidente diante das perdas para a Covid-19

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 18:13
O presidente Jair Bolsonaro durante solenidade de Ação de Graças, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro em solenidade no Palácio do Planalto, no início do ano Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O deputado Fábio Trad (PSD-MS) escreveu em suas redes sociais que se enoja com o almoço organizado por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (2), no Palácio do Planalto, com parlamentares da bancada mineira no Congresso e ministros.
O presidente foi descrito como "alegre" e "bem descontraído" pelos participantes. O Brasil registrou 1.726 mortes nesta terça, maior número diário de vidas perdidas de toda a pandemia até agora.
O cardápio, preparado pelo deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), teve leitão, feijão tropeiro, linguiça e carne moída com quiabo.
"Não é tanto pelo leitão, mas pela descontração festiva da mesa farta de altas gargalhadas no mesmo dia em que os cemitérios brasileiros mais receberam corpos vitimados pelo vírus. É isto que choca. É isto que afronta. É isto que enoja", escreveu Trad.
"Sensação de abandono. A gente precisava de alguém pra unificar o país. Ele faz justamente o contrário, desagrega e fomenta intrigas. Defende posições anticientíficas. Não dá", completa o deputado à reportagem.
No mesmo dia, com a pandemia escalando para o seu pior momento no país, o grupo de governadores, que não se encontra com Bolsonaro há 286 dias, fez reunião com Arthur Lira (PP-AL) - oito deles presencialmente, em Brasília, e 14 a distância.
Em São Paulo, João Doria (PSDB-SP) fez encontro com 618 prefeitos ou seus representantes para discutir novas medidas de controle. O governador anunciou nesta quarta (3) que o Estado entrará na fase vermelha a partir de sábado (6).

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